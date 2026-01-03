Siirry pääsisältöön
Puiden kylvö on paljon helpompaa kuin istutus – näillä edellytyksillä se onnistuu
Puunsiementen kylvö on kevyttä ja helppoa tehdä itse.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsänhoito
3.1.2026
08:00
Hanna Lensu
Artikkelin aiheet
Aarre
kylvö
istutus
metsän uudistaminen
Metsät
Puut
Metsänhoito ja metsätalous
Metsänomistajat
Jaa
