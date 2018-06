Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja: Valinnanvapauteen esitetään erittäin mittavia muutoksia – työn määrä selviää lähipäivinä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) mukaan perustuslakivaliokunta edellyttää soten valinnanvapauteen erittäin mittavia muutoksia, joiden valmistelu vie aikaa. Työn määrä selviää lähipäivinä.

Osa muutoksista on Kiurun mukaan pieniä ja teknisiä. Kiuru ei halua vielä arvioida, millä aikataululla muutokset saadaan toteutettua.

"Tässä lausunnossa on myös sellaisia esityksiä, jotka vaativat hallituksen kantaa", Kiuru sanoi toimittajille eduskunnassa.

Perustuslakivaliokunnan lausunto menee seuraavaksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Se laatii myöhemmin varsinaisen mietinnön, jonka pohjalta eduskunta äänestää sote-uudistuksen kohtalosta.

Hallituksen tavoitteena on ollut, että sote-äänestykset saataisiin pidettyä jo ennen kesätaukoa.

Perustuslakivaliokunnan mielestä sote-uudistuksen suurimmat ongelmat liittyvät valinnanvapauden aikatauluun ja maakuntien rahoitukseen, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa tarvittavat muutokset voidaan tehdä eduskunnassa eli sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Perustuslakivaliokunta pitää lakiehdotusta viimekesäistä parempana, mutta siinä on kuitenkin Lapintien mukaan edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä.

"Valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantulon aikataulu on edelleen liian tiukka ja se voi johtaa hallitsemattomiin riskeihin jopa potilasturvallisuuden kannalta. Tämän vuoksi uudistusta on vaiheistettava palveluittain ja alueittain. Siirtymäkautta on myös olennaisesti pidennettävä", Lapintie sanoi.

Valinnanvapauden käyttöönottoon valmiit maakunnat voivat kuitenkin hakemuksen perusteella siirtyä uuteen järjestelmään ennen siirtymäkauden päättymistä.

Maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on perustuslakivaliokunnan mukaan lakiesityksessä riittämätöntä etenkin poikkeustilanteissa. Tämän vuoksi lakia on välttämätöntä muuttaa siten, että se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen, Lapintie sanoi.

Valiokunnan mielestä maakunnan oman palvelutuotannon riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää turvata myös muuttuvissa markkinatilanteissa.

Perustuslakivaliokunnan mielestä valinnanvapausjärjestelmää ei ole myöskään syytä ottaa käyttöön ennen kuin on varmistuttu sen suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn, esimerkiksi niin, että valtioneuvosto notifioi säännöstön EU-komissiolle.

Perustuslakivaliokunnan mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on varmistuttava myös siitä, sisältyykö kapitaatiokorvauksen laskemiseen EU:n tietosuojan vastaista profilointia.

Lapintien mukaan varmasti osa muutoksista pystytään korjaamaan nopealla aikataululla, mutta suuria kysymyksiä ovat esimerkiksi tietosuoja ja EU-notifikaatio. Myös rahoituksen ratkaisu ja valinnanvapauden siirtymäkausi teettävät vielä paljon työtä.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk.) sanoi, että tältä pohjalta voidaan edetä ja muutokset ovat toteutettavissa.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvioi Verkkouutisille, että perustuslakivaliokunnan sote-lausunto on oleellisesti toteuttamiskelpoisempi kuin viime viikolla julkisuuteen vuotanut luonnosversio.

Orpo ei vielä ottanut kantaa siihen, voiko kokoomus hyväksyä valiokunnan asettamat reunaehdot. Perustuslakivaliokunta katsoi muun muassa, että valinnanvapauden aikataulua ja maakuntien rahoitusta täytyy rukata, jotta lakiesitys olisi perustuslain mukainen.

"Katsotaan rauhassa. Teemme ryhmässä yhdessä päätöksen. Tulos kuitenkin on se, että valinnanvapaus voidaan toteuttaa", Orpo totesi Verkkouutisille.

Kokoomuksen näkemys on oleellinen sen kannalta, miten sote- ja maakuntauudistuksen käy. Uudistuksen kaatuminen johtaisi todennäköisesti myös hallituksen kaatumiseen.