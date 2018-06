Uutistausta: Naisten eliminointi jatkuu Kiinassa ja Intiassa – tyttöjä on tuhottu ja kadonnut yli 90 miljoonaa

Kiinan pilvenpiirtäjiä ja kansainvälistyvää ilmapiiriä on helppo ihailla, mutta ihmisoikeuksien surkea tilanne tulee hyvin voimakkaasti esiin naisten asemassa. Miehet saavat perinteisissä kiinalaisissa perheissä synnyinoikeuksinaan valtavasti arvostusta ja valtaa.

Poikien suosiminen yhden lapsen politiikassa on johtanut siihen, että avioitumisikäisiä miehiä on noin 34 miljoonaa enemmän kuin naisia. Tämä tarkoittaa, että jopa joka neljäs kiinalaismies jää ilman puolisoa.

Nyt kiinalaisperheet saavat hankkia kaksi lasta. Muutos tuli voimaan 2016. YK ennustaa tyttövauvojen häviämisen jatkuvan mutta vähentyvän hieman.

Ongelmaa tarkastellaan usein miesten näkökulmasta. On niin surullista, etteivät he löydä puolisoa! Harmillista, että isovanhemmat jäävät ilman lapsenlapsia!

Kyseessä on kuitenkin ollut prosessi, jossa naisia on sukupuolensa vuoksi tapettu ja kidutettu fyysisesti ja henkisesti. Äidit ovat saaneet pelätä raskautta ja kärsiä pakkoaborteista sekä -sterilisoinneista.

Tyttövauvoja on murhattu, hylätty ja piiloteltu. Tyttösikiöitä abortoidaan, kun halvat ultraäänitutkimukset ovat mahdollistaneet sukupuolen määrittelyn raskauden aikana. Tytöt ovat saaneet vähän ja huonompaa ruokaa ja vähemmän lääkkeitä.

Käytäntö on tavallinen myös muissa Aasian maissa, kuten Intiassa.

Maailman tuhoisin kansanmurha, natsien Holokausti, tappoi Euroopassa 11-17 miljoonaa ihmistä. Pelkästään Kiinassa on viime vuosikymmeninä hävinnyt tai tapettu yli 30 miljoonaa naista, Intiassa 63 miljoonaa.

Kun kiinalainen perhe rekisteröi virallisesti kansalaiseksi vain yhden monista lapsistaan, on kyseessä yleensä poika. Kansalaisiksi rekisteröimättömät lapset, siis erityisesti tytöt, voivat jäädä ilman koulutusta ja terveydenhuoltoa. Pahimmillaan heitä käytetään hyväksi ja he päätyvät ihmiskaupan uhreiksi, kertoo YK:n käsikirja lasten rekisteröinneistä.

Ylimääräisiä lapsia käytetään kiristyksen ja korruption välineenä. Lapsikiintiön ylittävistä vauvoista joutuu maksamaan aluehallinnolle sakkoja, mutta kukaan ei tunnu tietävän, mihin rahat lopulta päätyvät. Koulutus ja muut palvelut joudutaan hankkimaan lahjomalla.

Aborttia vastustavien järjestöjenkin luulisi kiinnittävän huomiota Kiinan ongelmiin esimerkiksi Irlannin sijaan. On aivan eri asia abortoida sikiö vastoin äidin tahtoa politiikan vuoksi kuin antaa naiselle valta perhesuunnitteluun.

Miehet eivät sopeudu perheettömyyteensä erityisen hyvin, kirjoitti evoluutioprofessori Rob Brooks amerikkaisen uutisyhtiön CNN:n verkkosivuilla maaliskuun alussa.

"Evoluution näkökulmasta olemme kaikki sellaisten miesten jälkeläisiä, jotka hakivat kaikista voimakkaimmin arvovaltaa ja yhteisönsä jäsenten kunnioitusta. He voittivat mahdollisuuden paritteluun."

Miehet ovat sen vuoksi valmiita ottamaan suuria riskejä noustakseen valtaan. On todennäköistä, että väkivaltaisuudet ja jopa murhat tulevat lisääntymään Kiinassa turhautumisen kasvaessa, Brooks arvioi.

Huumeiden ja alkoholin käyttö, uhkapelit sekä naisten kidnappaaminen ovat jo yleistyneet.

Kommunistisen maan virallisessa propagandassa naisilla on yhtä tärkeä rooli kuin miehillä. "Naiset kannattelevat puolta taivaasta", puhemies Mao Zedong kirjoitti.

Viime vuosina tasa-arvotilanne on kuitenkin heikentynyt sekä puolueessa että työpaikoilla.

Human Rights Watchin raportin mukaan Kiina oli vielä vuonna 2008 57. maiden tasa-arvoisuutta arvioivalla listalla. Viime vuonna maa oli romahtanut sijalle 100. Vain 44 maata on epätasa-arvoisempia.

"Ei ole väliä, miten kovasti nainen tekee töitä. Jos hänellä on vähemmän kuin kaksi lasta, hän on aina onneton", kommentoi vast`íkään some-palvelu Weibossa Xu Youzhen, joka on maan yhden johtavan peliyhtiön toimitusjohtaja ja perustaja.

Hän jatkoi päivitystään kirjoittamalla, että "feminismi on sitä, mitä rumat ja tyhmät naiset käyttävät kauniiden perinteisten naisten alistamiseen".

Kiinassa feminismin ajatellaan yleisesti olevan vaarallista.

Seksuaaliseen häirintään ja raiskauksiin liittyvät lait ovat tulkinnanvaraisia ja esimerkiksi #MeToo-liikkeeseen liittyvä aktivismi on pyritty sensuroimaan, uutisoi arvostettu New York Times tammikuussa. Häirintätapauksia esiin nostavia naisia on syytetty "vihamielisten ulkomaalaisten voimien" agenteiksi.

Myös perheväkivaltaa vastaan kampanjoivia naisia on pidätetty. Lähisuhdeväkivalta on Kiinassa hyvin yleistä: A Safer World for Women- verkkosivu kertoo, että 24-40 prosenttia kiinalaisista naisista on perheväkivallan uhreja. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että maaseudulla perheväkivalta on vielä yleisempää.

Väkivallan uhreille ei ole juuri suojakoteja eikä poliisi halua puuttua "perheen sisäisiin asioihin".

Jos Kiina haluaa ratkaista polttavia tasa-arvo-ongelmiaan, sen ei tarvitse etsiä mallimaata kaukaa. Etelä-Korea on ensimmäinen Aasian maa, joka on onnistunut korjaamaan sukupuolten välistä epätasapainoa syntyneissä vauvoissa.

Vielä 1990-luvulla tyttövauvoja abortoitiin turhina. Tasapaino saatiin palautettua länsimaita vastaavalle tasolle vuonna 2013, samana ajanjaksona tilanne Kiinassa vain heikkeni.

Vaikka Korean tasa-arvotilanne ei ole länsimaihin verrattuna erityisen hyvä, kaupungistuminen ja vaurastuminen ovat rikkoneet miesperijän merkitystä.

Myös Etelä-Korean valtio on ottanut aiheeseen voimakkaasti kantaa. "Yksi tytär vastaa kymmentä poikaa", se kampanjoi jo 90-luvulla. Asiasta uutisoi BBC erikoisartikkelissa tammikuussa 2017.