Soini kutsuu ympäristökeskustelua "vouhotukseksi", Sampo Terho: "Ilmastonmuutos on täysin todellinen ja vakava ilmiö"

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kirjoittaa kolumnissaan, että "viime viikolla julkaistiin raportti, joka sai taas jokaisen politiikan amatöörivouhottajan vauhtiin."

"Suomen pitäisi tehdä sitä ja nyt pitäisi tehdä tuota ja nyt pitäisi säätää laki ja sitten pitäisi pakottaa ihmiset toimimaan näin."

Soini viittaa kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raporttiin, joka vaatii nopeita ja rajuja toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho korostaa, että ilmastonmuutos on "täysin todellinen ja vakava ilmiö, eikä Soinikaan sitä kiistä".

"Raportin perusteella päästövähennyksiä on täydennettävä, hiilen sitomiseen on löydettävä uusia ratkaisuja ja teknologiaa. Kansainvälinen yhteistyö on tässä ratkaisevassa asemassa."

Ulkoministerinä Soini on kansainvälisessä yhteistyössä ratkaisevassa asemassa. Luottaako Terho hänen motivaatioonsa vastustaa ilmastonmuutosta?

"Kyllä hän noudattaa kaikessa hallituksen linjaa", Terho vakuuttaa.

IPCC:n raportin mukaan ilmaston lämpeneminen yli 1,5 asteella aiheuttaisi järisyttäviä seurauksia maapallolle. Puolentoista asteen raja ylittynee nykyisillä kasvihuonekaasupäästöillä jo vuoden 2030 tienoilla tai viimeistään 2050-luvun alussa.

Tähän mennessä luvatuilla päästövähennyksillä lämpötilan ennustetaan nousevan kolmella asteella vuosisadan loppuun mennessä. Jos alle 1,5:n asteen tavoitteesta halutaan pitää kiinni, maailmasta on tultava hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Jos lämpötila nousee kaksi astetta, se hävittäisi käytännössä maailman koralliriutat. 1,5 asteen nousun jälkeen olisi vielä mahdollista pelastaa 10–30 prosenttia olemassa olevista ekosysteemeistä.

Soini on ei kuitenkaan halua Suomen ryhtyvän radikaaleihin toimiin.

"Puhe siitä, että nyt on pistettävä kaikki Suomen energiantuotannonmuodot uusiksi on pahimmanlaatuista pölhöilyä. Hysteeristä höpinää. Meillä on tehty järkevää, ympäristöystävällistä energiapolitiikkaa koko tämä vaalikausi", hän kirjoittaa.

"Ilmastonmuutos uhkaa luonnon tasapainon lisäksi Suomen taloutta ja yhteiskuntien rauhallisuutta. Sen käynnistämä muuttoliike on suuri riski maailman turvallisuudelle", Terho muistuttaa.

Hänen mukaansa ilmastonmuutoksen torjunnassa pitäisi harkita ydinvoiman lisärakennusta ja panostaa uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen.

"Meidän on muodostettava kokonaiskuva kansainvälisistä toimista ja Suomen roolista niissä. Nyt on määritettävä yhteinen, kansainvälinen suunta: Mitä on realistista saada aikaan?"

Jokainen suomalainen voi vaikuttaa myös käytännön teoissaan.

"Esimerkiksi autoilu on kansalaisoikeus, mutta siinä on panostettava mahdollisimman pieniin päästöihin. Henkilökohtaisia valintoja on tehtävä myös lomamatkojen ja ruokavalintojen osalta."

Lue lisää:

Timo Soinin kolumni: Älä vouhota

Ilmastoraportti varoittaa rajuista seurauksista jos lämpenemistä ei saada kuriin – Tiilikainen: Aikaa ei ole hukattavaksi