Simo Ralli Vihreiden kannatus on suurinta kaupungeissa – perustetaan me oikeasti luonnon keskellä asuvat oma puolue!

Voit myös kuunnella kolumnin Simo Rallin kertomana.

Olen aina ihmetellyt tuon yhden luontoarvoihin perustuvan puolueen, elikkä Vihreän liiton ja meidän maaseudun asukkien välistä suhdetta. Luulisi, että siinä on puolue, jota jokainen peltojen ja metsien keskellä asuva äänestäisi.

Jo nimikin kertoo, että nyt ollaan luonnon, metsien ja luonnossa elävien ituniskojen kanssa samalla nuotiolla ja turistaan elosta ja elämisestä syvällä äitimaan povessa.

Mutta ei. Ei todellakaan. Jos taajaman kyläbaarissa sanot äänestäväsi vihreitä, saat myötähäpeileviä hymähdyksiä, vihervassun leiman ja toivotuksen painua helvettiin tai ainakin lähimpään kaupunkiin. Mistä tämä johtuu?

Ehkäpä asetelma on nurinkurinen. Vihreiden kannatus on suurinta kaupungeissa. Siellä kivimuurien keskellä ollaan huolestuneita luonnosta.

Kaupunkilainen vihreä luonnosta huolestuminen ei vain mene yhteen oikeasti luonnossa asuvien kanssa. Luulisi että he, jotka asuvat luonnon ympäröiminä ja saavat elonsa siitä, hoitavat luontoa varmasti hyvin. Mutta jatkuvasti kuulee asfaltin keskeltä tulevaa valitusta, että pitäisi tehdä näin, ja pitäisi tehdä noin.

Konflikti on valmis. Mikäs tähän auttaa? No tietenkin se, että me luonnon keskellä asuvat perustetaan oma puolue, joka ottaa kantaa kaupungissa asumiseen. Se on Betoniliitto!

Ai että, tämähän on herkullinen tilaisuus laittaa ­oikeasti kurjissa oloissa olevien ihmisten asiat kuntoon.

Betoniliiton puoluetoimisto on Paltamossa Kiehimänvaaralla ja siellä käsitellään nyt juuri raidejokerin ympäristövaikutuksia. Betonit vaatii jokaiseen matkalippuun ympäristöntuhomaksua.

Aikoinaan, ennen kuin betoni ja asfaltti raiskasivat radanalustan, oli siellä vilkas tammihiiriesiintymä. Maksulla kerätään rahaa tulevaa ennallistamista ja luonnontilaan saattamista varten. ­Olkoon maksu kohtuullinen, vain ­kolme euroa lipun hinnan päälle.

Suurin verokertymä saadaan betoniverosta. Jokainen teräsbetonilla kaupunkeihin kyhätty neliö velvoittaa maksamaan ilmaston tuhoamisesta veroa. Betonin valmistus on yksi eniten hiilidioksidipäästäjä synnyttävä teollisuuden ala. Vero olkoon silti kohtuullinen, vain 100 euroa neliöltä vuodessa.

Betoniliitto puuttuu myös liikenteeseen. Jos kaupungissa on toimiva julkinen liikenne, on oman auton käyttö kiellettyä kaupunkialueella. Siirtyminen ulkopaikkakunnille sallitaan.

Saat toki ajella erillistä maksua vastaan myös kaupunkialueella. Luvan voi ostaa R-kioskilta ja siihen voi ostaa tarvittavat kilometrit. Hinta on kohtuullinen 5 euroa kilometriltä.

Autonkäyttömaksulla saadaan kerättyä tulevaa ennallistamismaksua, kun asfalttikatuja tulevaisuudessa saatetaan luonnon tilaan. Sakko luvatta ajosta on ankara. Auto valtiolle ja päälle 2000 euron romutus ja ympäristömaksu.

Jätkäsaaren alueen rakentaminen on keskeytettävä välittömästi. Betoniliiton tekemän selvityksen ja ihan vain silmillä katsomisenkin perusteella Jätkäsaaresta tulee liian ankara paikka ihmiselle asua.

Liian tiivis rakentaminen, rakennusfirmojen ahneus, hirveä itäsaksalainen arkkitehtuuri ja ranta-alueen raiskaaminen on johtanut siihen että alue on välittömästi uudistettava.

Tehdyt rakenteet puretaan, alue tasataan ja istutetaan metsälle. Tulkoon Jätkäsaaresta helsinkiläisten hengähdyspaikka, jossa voi nähdä kauniin rakentamattoman rannan ja tulevaisuudessa vaikkapa tammihiiren jälkiä.

Maaseudun Betoniliitto, kaupunkilaisen asialla jo vuodesta 2021!