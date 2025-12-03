Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
UPM lopettaa etikettimateriaalien tuotannon Nancyn tehtaalla Ranskassa
Tilaajalle
|
Metsätuet mullistuvat: Uusi kokeilu palkitsee lopputuloksesta
Tiestön rapautuminen uhkaa metsäteollisuuden kilpailukykyä – miljardikustannukset odottavat
Etenkin vähäliikenteisten teiden kunto on huolestuttavan heikko.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsäteollisuus
3.12.2025
13:38
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
Metsäteolliisuus
raskas liikenne
metsätie
Liikenne ja kuljetus
Metsä- ja paperiteollisuus
Tavaraliikenne ja kuljetuspalvelut
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Metsänhoito
|
Metsätuet mullistuvat: Uusi kokeilu palkitsee lopputuloksesta
Tilaajalle
2
Metsäteollisuus
|
Pölkyn ostanut Pfeifer teki tappiota toista vuotta peräkkäin
Tilaajalle
3
Luonto
|
Väitös: Kasvaessaan taimen kohoaa ravintoverkon huippupedoksi
4
Erä
|
Poikkeusluvilla susia itärajalla metsästänyt Mika Piiroinen: ”Susijahtiin on valmistauduttava nyt”
Tilaajalle
5
Metsäteollisuus
|
Joutsenon sellutehdas käynnistyy, mutta Rauman tehdas hiljenee jouluksi
6
Liikenne
|
Tunnetko yleisimmät virheet, joita tehdään puutavaran käsittelyssä tiealueilla – katso täältä
7
Metsänhoito
|
Väitös: Toisen harvennuksen mänty on päätehakkuupuun veroista
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
Koneviesti
|
Hermann Brothers Logging & Construction tarjoaa hakelogistiikkaa tehtaille ja puun kuorintaa sahoille – terminaaliin ajetaan 100 kuormaa puuta päivässä
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Osmo Color
Koti
|
Öljyvaha kirkastaa ja komistaa lattian