Yleinen hintataso on noussut kaikkialla maailmassa nopeasti. Yhdysvalloissa kuluttajahinnat nousivat tammikuussa jopa 7,5 prosenttia, Euroopassa noin 5 prosenttia. Suomessa olemme toistaiseksi selvinneet vähemmällä, ja nousutahti on ollut noin 3,5 prosenttia.

Voimakkainta kasvuvauhti on ollut energiakustannuksissa. Suomalaiset ovatkin huomanneet hintojen nousun sähkölaskuissaan ja huoltoasemilla. Myös yritysten kuljetus- ja tuotantokustannukset ovat loikanneet ylöspäin.

Meidän on nyt huolehdittava siitä, että poikkeuksellisen korkeat hintapiikit eivät aja ihmisiä ja yrityksiä taloudelliseen ahdinkoon. Kotitalouksien ostovoiman vahvistamiselle on suuri tarve, sillä Suomi on jäämässä jälkeen eurooppalaisista kilpailijamaistaan.

Yksi selkeä ratkaisu on kannustava ja oikeudenmukainen veropolitiikka. Kokonaisveroasteen ja erityisesti työn verotuksen keventäminen ovat olleet kokoomuksen tavoitteita jo pitkään. Kaikille tuloluokille kohdistuvat veronkevennykset olisivat suora keino vahvistaa suomalaisten edellytyksiä selvitä nousevista hinnoista.

Energian hintakehitys on maailmanlaajuinen ilmiö. Voi sanoa, että kyse on eräänlaisesta surkeiden sattumusten summasta. Kun samaan aikaan energian kysyntä on muun muassa säiden takia poikkeuksellisen korkealla, on osa energiatuotantokapasiteetista toisaalta vajaakäytöllä. Öljyn hinta on kohonnut korkealle, eikä turvallisuuspoliittisen tilanteen kiristyminen helpota asiaa.

Maailmanmarkkinoiden kehityksen ohella taustasyitä pitää etsiä Suomen energiatuotannon riittämättömästä kapasiteetista ja omavaraisuudesta. Me kokoomuksessa haluamme parantaa sähkömarkkinoiden toimintaa ja vähentää Suomen riippuvuutta tuontienergiasta sekä fossiilisista polttoaineista.

Poikkeukselliset ja tilapäiset haasteet tulee ratkaista tilapäisillä ratkaisuilla, eikä julkisen talouden mittavaa kestävyysongelmaa voida unohtaa tässäkään savotassa. Ratkaisujen tulee olla hallinnollisesti kevyitä ja nopeita, toimenpiteiden oikeudenmukaisesti kohdentuvia ja eivätkä valitut keinot voi tarpeettomasti häiritä markkinoiden toimintaa.

Siksi kokoomus on valmistellut hallituksen hyödynnettäväksi vastuullisia keinoja suomalaisten kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi sekä kustannustehokkaita täsmätoimia poikkeuksellisten hintapiikkien tasoittamiseksi.

Ammattidiesel-veronpalautus auttaisi hillitsemään ammattiliikenteen kustannuksia. Kattavampi työmatkavähennys tukisi pitkien matkojen työssäkäyntiä. Sähkön siirtohinnat saadaan kuriin viemällä siirtohintoleikkuri loppuun asti lainsäädännössä. Nykyistä vahvempi energiaomavaraisuus vakauttaisi energian hintakehitystä.

Nämä keinot ovat hallituksen vapaasti käytettävissä. Samalla on muistettava, että kotitalouksien ostovoima paranee kestävästi vain talouskasvun ja tuottavuuden vahvistamisen kautta. Vasemmistohallituksen velkaralli vain siirtää ongelmia tulevaisuuteen. Toimilla alkaa olla kiire: pelkästään kuluvan vuoden 7,6 miljardin euron velanoton kuittaamiseen menisi hallituksen tuoreilla työllisyystoimilla lähes 70 vuotta. Samalla Suomen talouskasvun ennustetaan olevan ensi vuonna EU:n heikointa.

Suomalaisten käteen jäävät tulot ja varallisuus on saatava ripeästi kasvuun. Katse on käännettävä valtion kirstun paisuttamisesta yksilön ja kotitalouksien vaurastumiseen. Tähän työhön me kokoomuksessa osallistumme mielellämme.

Kirjoittaja on kokoomuksen puheenjohtaja ja kansanedustaja.