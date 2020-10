Yhteiskunnallinen paine voitti – suomalainen sanomalehtipaperi ei ole vielä kuopattu

UPM koeajoi Jämsänkoskella kaikessa hiljaisuudessa sanomalehtipaperia.

Kun UPM ilmoitti kuukausi sitten ajavansa Kaipolan paperitehtaan alas, seurauksia mietittiin paitsi henkilökohtaisella tasolla niin myös paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tehtaan lopettamisella on kauaskantoisia seurauksia, joita pureskellaan pitkään.

Monessa suomalaisessa sanomalehtitalossa ollaan ehditty jo miettiä mille paperille sitä viitsii jatkossa edes lehteä painaa. Vaikka venäläistä paperia olisi heti rajan takana tarjolla, ulkomaalaisen tuontipaperin varaan heittäytyminen olisi Maaseudun Tulevaisuudellekin kova paikka. Suositaan suomalaista, viimeiseen asti.

Mutta: Jämsäläinen sanomalehtipaperi ei välttämättä ole vielä historiaa.

UPM on kaikessa hiljaisuudessa valmistellut Jämsänkosken tehtaan yhtä koneista sanomalehtipaperin valmistukseen ja asia lipsahti torstai-iltana julkisuuteen.

Voin kuvitella millainen kuhina on tehtaan valvomoissa käynyt. Siinä on automaatioinsinööri muiden ammattilaisten kanssa joutunut pähkäilemään säätöjen kanssa tovin.

Vaikka kyse olisi vain yhdestä testiajosta, se kertoo paljon: yhteiskunnallinen paine on kova ja metsäyhtiö miettii tosissaan millä tehtaistaan se voisi tuottaa sanomalehteä jatkossa. Insinööritaidolla on nyt näytön paikka. Koneita on ennenkin säädetty erilaisille paperilajeille.

Paljon on vettä virrannut Jämsänjoessa siitä, kun Kaipolassa oli vielä peräti kaksi sanomalehteä valmistamaan pystyvää konetta. Mutta saman joen yläjuoksulla sitä on nyt ainakin yritetty.

Toivottavasti jatkoa seuraa.

Asiasta kertoi sanomalehti Keskisuomalainen ensimmäisenä.

