Eija Mansikkamäki Kommentti: Kun talokin on valmis, Vanhanen voi mennä

Nurmijärven kunta antoi ministerille muuttoluvan samana päivänä, kun vaikea kehysriihi alkoi.

Merkit ministerivaihdoksesta olivat ilmassa ja tieto myös, jos asioita seurasi oikein tarkasti.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen siirtyi valtiovarainministeriksi tasan vuosi sitten, kun keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni jätti paikan konsulttikohun vuoksi. Vanhanen kääri hihat velvollisuudentunnosta ja teki selväksi, ettei aio kantaa salkkua koko vaalikautta.

Iltalehdessä 17. huhtikuuta eli kuukausi sitten Vanhanen arveli, että hänen omakotitaloprojektinsa valmistuu ennen ministeriprojektin päättymistä, sillä "talon tarkastukset ovat näinä viikkoina".

Näin kävikin. MT soitti toissapäivänä Nurmijärven kuntaan ja kuuli, että Vanhasen talon muuttotarkastus on tehty itse asiassa jo 21. huhtikuuta eli asumaan on päässyt tasan kuukausi sitten. Lopputarkastusta ei ole vielä edes tilattu, mutta aikaakin on, heinäkuuhun 2024 saakka.

21. huhtikuuta oli neljä päivää Vanhasen lausunnon jälkeen, joten hän tiesi viitatessaan talonsa valmistumiseen, että voisi jättää ministeripaikkansakin piankin. Mutta hän ei jättänyt, sillä 21. huhtikuuta oli toisestakin syystä merkittävä päivä: silloin alkoi hallituksen pitkäksi venähtänyt kehysriihi. Sen Vanhanen halusi viedä vielä loppuun varmaankin juuri velvollisuudentunnosta.

Hän oli nimittäin tokaissut tuolloin 17. huhtikuuta ministeripestinsä päättymisestä myös, että "jos ja kun se loppuu, niin en kerro sitä ainakaan nyt, kun kehysriihi on alkamassa. Minun täytyy säilyttää uskottavuus näissä neuvotteluissa".

Vanhanen säilytti, vaikka saattoi tietää olevansa riihen alkaessa jo vapaa mies. Mutta kun talo on nyt valmis, Vanhanen voi mennä.