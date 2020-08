Tuulivoimaromun määrä yllättää

Oikeat tiedot tuulivoimaloiden purkamisesta ja romuttamisesta olisivat tärkeitä päättäjille ja poliitikoille, jotka ovat hyväksyneet holtittoman tuulivoimarakentamisen puutteellisten määräysten ja jälkeen jääneen lainsäädännön avulla.

Vanhat määräykset koskevat ”pieniä” 100–150 metriä korkeita voimaloita. Uusien Suomeen suunniteltujen maatuuli­voimaloiden tornien korkeus voi olla 200 metriä ja kolmen lavan pituus 300 metriä, joten käyttöiän jälkeen romulla on pituutta puoli kilometriä. Näitä saa rakentaa vain Suomeen.

Kun tällaisista jättivoimaloista pyritään rakentamaan valtavia tuhansien hehtaarien teollisuusalueita – usein vääriin paikkoihin – rakentaminen pitäisi saada ympäristöluvanvaraiseksi sekä laatia laki­sääteiset velvoitteet voimaloiden purkamisesta, romuttamisesta ja kierrätyksestä.

Kyse ei ole yksinomaan vielä ratkaisemattomasta lapojen ja muiden hiilikuituosien kierrätyksestä, vaan valtavista betoni-, teräs-, kaapeli ja elektroniikkamäärien kierrättämisestä sekä romuttamisesta. Siihen voidaan tarvita enemmän energiaa kuin tuulivoimaloiden valmistamiseen.

Saksassa on tänä vuonna aloitettu tuhansien tuulivoima­loiden purkaminen tukien loputtua ja voimaloiden tultua kannattamattomiksi. Lähi­vuosina betonijätteen määräksi on arvioitu 5,5 miljoonaa tonnia vuodessa ja teräsjätteen miljoona tonnia. Lapajätteeksi on arvioitu 70 000 tonnia vuodessa.

On olemassa myös riski, että purettaessa voimaloiden tuhansien litrojen turbiiniöljyä ja hengenvaarallista jäähdytys­nestettä pääsee valumaan maastoon. Suurempien voima­loiden purkukustannukset on arvioitu olevan kymmenen prosenttia investoinnin arvosta. Merituulivoimaloiden purkaminen on vielä hankalampaa ja kalliimpaa.

Jättivoimaloiden perustus tarvitsee 4 000–5 000 tonnia teräsbetonia, 60 100 tonnin teräsraudoituksen. Perustan halkaisija on noin 30 metriä ja syvyys voi olla neljä metriä.

Koska tuulivoimaloiden valtavat jäteongelmat ovat yllättäneet saksalaiset viranomaiset, on maassa juuri julkaistu uudet tiukat määräykset voimaloiden purkamisesta ja kierrättämisestä. Tämä on paperi, jota tuuliyritykset ja niille maansa vuokranneet eivät olisi koskaan halunneet nähdä. Tähän on myös suomalaisten päättäjien syytä tutustua ja ottaa siitä mallia.

Hannu Heinonen

metsänhoitaja

Luhanka