Juuri nyt
|
Mediat: Hallinto-oikeus kumonnut lääninhallitusten päätökset – Ruotsin susijahti pysäytetty
Tilaajalle
|
Metsäsertifiointi on laadun tae ja osoitus vastuullisuudesta, mutta miten se näkyy metsänomistajan puukauppatilissä?
Mediat: Hallinto-oikeus kumonnut lääninhallitusten päätökset – Ruotsin susijahti pysäytetty
Luulajan hallinto-oikeus totesi, että lääninhallitukset eivät ole kyenneet todistamaan, ettei metsästys heikentäisi Ruotsin susikannan suotuisan suojelun tasoa.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
16.12.2025
08:12
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
hallinto-oikeus
suden metsästys
susijahti
viitearvo
Hallintolaki
Metsästys
Hallinto-oikeus
Kantelu (oikeusprosessi)
Petoeläimet (Carnivora)
Ruotsi
Jaa
