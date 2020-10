Fysioterapia on ensi­sijainen kuntoutusmuoto

Toimittaja Heli Virtanen ehdottaa vaihtoehtohoitojen käyttöä terveydenhuollon kustannusten säästämiseksi (MT 5.10.). Aihe on tärkeä, koska tuki- ja liikuntaelinvaivat (tule-vaivat) maksavat yhteiskunnalle 3–4 miljardia euroa vuodessa.

Suurin osa tule-vaivoista ei vaadi lääketieteellistä hoitoa, koska syynä ei ole vika, vamma tai sairaus. Kivut ja arjen rajoitteet ovat usein kuitenkin niin hankalia, että lääkäri ohjaa asiakkaan fysioterapiaan, joka on tule-vaivojen ensisijainen kuntoutusmuoto. Syynä on alan vahva tutkimusnäyttö.

Fysioterapeutin ydin­osaaminen on terapeuttisessa harjoittelussa ja asiakkaan ohjauksessa. Nämä ovat tutkimusten perusteella tule-vaivojen tehokkain kuntoutuskeino. Pehmytkudosten tai nivelrakenteiden käsittely, eli manuaali­terapia, ei tutkimustiedon valossa ole yhtä tehokasta, koska saavutettu hyöty on parhaimmillaankin lyhytaikainen.

Tule-vaiva syntyy, jos kehoon kohdistuu suurempi kuormitus, kuin mitä se kestää. Kuormitus ei ole vain bio­mekaanista, vaan myös psyykkinen ja sosiaalinen kuormitus vaikuttavat kipuun. Terapeuttisella harjoittelulla voidaan vahvistaa kehon eri kudoksia, jolloin vaiva yleensä helpottaa.

Tarvittaessa fysioterapeutti auttaa asiakasta löytämään keinoja muiden kuormitus­tekijöiden hallintaan. Kenenkään keho ei ole virheasennossa, eikä kukaan liiku väärin. Keho kaipaa sopivaa kuormitusta, mieli lepoa.

Tule-vaivat aiheuttavat 4–7 miljoonaa lääkärikäyntiä vuodessa. Valtaosa käynneistä voidaan ohjata suoraan fysioterapeutille, jolloin säästö­potentiaali on satoja miljoonia euroja.

Suora pääsy fysioterapeutille ilman lääkärin lähetettä onkin mahdollista jo valtaosassa Suomea, mutta asiakkaiden ohjauksessa on paljon kehitettävää. Toimintamalli on osoittautunut kustannustehokkaaksi ympäri maailmaa. Suomessa on tärkeää jatkaa kehitystä tähän suuntaan.

Juho Korpi

kehittämisasiantuntija

Suomen Fysioterapeutit ry

