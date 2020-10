Metsä yhä turvallisin paikka

Metsästyskausi on tuonut uutisiin myös metsästysonnettomuudet. Lyhyen ajan sisällä niissä on menetetty kaksi ihmishenkeä. Runsas viikko sitten Kuusamossa metsästäjä kuoli aseen lauettua majoitustiloissa. Viikonloppuna järkytti maastopyöräilijän menehtyminen metsästäjän luotiin Urho Kekkosen kansallispuistossa Savukoskella.

Onnettomuuksia on seurannut keskustelu, onko metsissä turvallista. Varmasti on. Metsästyksessä ja aseiden käsittelyssä turvallisuuden on mentävä kaiken edelle. Vahinkojen harvinaisuus kertoo, että näin on myös käytännössä. Metsissä on tilaa. Toisten liikkujien havaitsemista kannattaa helpottaa maastosta erottuvalla pukeutumisella. Eri ympäristöistä metsä on yhä turvallisin paikka suomalaisille.