Porvoon edustalta ranta-alueelta on löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Asiasta kertovat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos.

Puolustusministeriö kertoo tiedotteessa, että alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Rajavartiolaitos ja poliisi ovat aloittaneet tutkinnan tapauksesta.

Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtava yliluutnantti Antti Leskelä ei ota kantaa siihen, mihin käyttöön drooni on tarkoitettu. Hän korostaa, että käynnissä on vasta esiselvitys mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella.

Leskelän mukaan drooni on suurikokoinen, vähintäänkin useiden metrien mittainen, kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. Siksi sitä epäillään vieraan valtion lennokiksi.

”Jos kyseessä on vieraan valtion drooni, asiaa tutkitaan alueloukkauksena”, Leskelä toteaa.

Leskelä ei ota kuitenkaan kantaa siihen, onko drooni venäläinen, ukrainalainen vai jotakin muuta alkuperää.

”Kenen se on, selvitetään tutkinnassa”, Leskeä toteaa.

Ilmoitus droonilöydöstä tuli tiistai-iltana. Löydön teki sivullinen kansalainen. Drooni löytyi rannalta veden tuntumasta Pellingin saaristosta.

Rajavartiolaitos varmisti aluksi yhdessä poliisin ja Puolustusvoimien kanssa, ettei droonissa ollut räjähteitä eikä se aiheuta vaaraa sivullisille.