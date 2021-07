Poliittinen keskustelu on hiljentynyt kesälomatunnelmiin. Tuoreiden kannatusmittausten tulokset kertovat kuitenkin tyynen pinnan alla kuohuvista murroksista.

Helsingin Sanomien tiistaina julkaistun puoluekannatusmittauksen suurin uutinen on perussuomalaisten kannatuksen putoaminen lähes neljällä prosenttiyksiköllä toukokuussa tehtyyn edelliseen mittaukseen verrattuna.

Galluppien kärkipaikan on kuntavaalien tavoin ottanut kokoomus. SDP:n kannatuksen lasku on pysähtynyt, keskustan noussut hieman ja muiden puolueiden pysynyt lähes entisellään.

Vaalien jälkeinen "voittajien vankkuri" -ilmiö voi osittain selittää tuloksia. Kokoomus on saanut vaalivoiton myötä lisävetoa. Perussuomalaisten odotettua huonompi tulos taas on heikentänyt puolueen vetovoimaa. Keskustan eduskuntavaalikannatus näyttää kuitenkin olevan edelleen varsin kaukana kuntavaalien "torjuntavoitosta".

Vaaleja suurempi selittäjä perussuomalaisten kannatuksen laskulle saattaa kuitenkin olla Jussi Halla-ahon yllättävä vetäytyminen puolueen johdosta. Usein puheenjohtajakilpailu tuo puolueelle lisää näkyvyyttä ja sen myötä myös lisää kannatusta.

Perussuomalaisten tapauksessa voi kuitenkin käydä toisin. Populistiset puolueet ovat usein vahvasti sidoksissa karismaattiseen johtajaan ja tämän henkilökohtaiseen suosioon. Näin oli varsinkin Timo Soinin johtamissa perussuomalaisissa. Halla-aho on korostanut asiakysymysten merkitystä puolueen kannatuksessa. Samalla on kuitenkin selvää, että Halla-ahon omaperäinen karisma on ollut yksi syy puolueen menestykselle. Omien kannattajiensa joukossa Halla-aholla on lähes myyttinen maine.

Elokuun puoluekokouksessa Seinäjoella vahva ennakkosuosikki uudeksi puheenjohtajaksi on nykyinen varapuheenjohtaja Riikka Purra. Toinen tunnettu ehdokas on tutkijataustainen kansanedustaja Sakari Puisto.

Puolueen johtopaikoille pyrkii iso joukko muitakin henkilöitä, eikä yllätyksiä vuoden 2017 puoluekokous muistaen voida sulkea pois. Useimmista puolueista poiketen perussuomalaisten puoluekokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.

Jos Purra valitaan puheenjohtajaksi, suuria muutoksia puolueen linjaan ei ole tiedossa. Kriittinen suhtautuminen maahanmuuttoon ja verraten oikeistolainen talous- ja veropolitiikka yhdistävät Purraa ja Halla-ahoa. Ensimmäisenä naispuheenjohtajana Purra voi saada puolueen miesvaltaista kannattajakuntaa laajennettua myös naisten suuntaan. Toisaalta Halla-ahon saappaiden täyttäminen on haastava tehtävä kenelle tahansa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on hyvä esimerkki, kuinka nopeasti suhdanteet voivat politiikassa muuttua.

Vielä talvella kokoomus kynsi kannatusmittauksissa syvällä ja Orpon seuraajapeli kävi kulisseissa kuumana. Voittoisten kuntavaalien jälkeen hän onkin nyt ennakkosuosikki Suomen seuraavaksi pääministeriksi.

Kokoomus näyttää myös päässeen irti sisäisestä riitelystä, joka roihahti julkiseksi keväällä Kirsi Pihan lyhyeksi jääneen pormestariehdokkuuden jälkeen. Kokoomuksessa vaikuttaa mielipiteiltään hyvin erilaisia poliitikkoja Sirpa Pietikäisestä Wille Rydmaniin. Tällä hetkellä he kaikki tuntuvat jälleen mahtuvan samaan puolueeseen.

Kuntavaalien huolestuttavin piirre oli alhainen äänestysprosentti. Esimerkiksi kokoomus sai roiman vaalivoiton, vaikka puoleen äänimäärä jäi edellisiä kuntavaaleja pienemmäksi.

Seuraavat vaalit ovat jo tammikuussa pidettävät aluevaalit. Puolueille kyseessä on todellinen ponnistus. Jos äänestäjiä ei saada innostumaan, tuloksena voi olla historian matalin äänestysprosentti.

