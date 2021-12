Suomi sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen vuoden 2022 alusta. Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti asiaa koskevan asetuksen tiistaina, ja lupien haku avattiin samana päivänä. Jahdin kiintiö on 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella. Metsästyksen tavoitteena on torjua susivahinkoja ja -pelkoja kannan tiheimmillä alueilla. (MT 15.12.)

Paine susijahtiin on kova. Neljään laumaan tai reviirinsä merkanneeseen pariin kohdistuva metsästys ei sitä pura, mutta helpottaa tilannetta paikoin. Laumoja Suomessa on jopa yli 50. On myös epävarmaa, montako kaatoluvista yleensä päästään käyttämään. On todennäköistä, että useat luvista jumittuvat valitusprosessiin. Tätä on susialueilla vaikea hyväksyä. Konfliktin merkit ovat ilmassa.