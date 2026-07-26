Suomelle uusi maailmanperintökohde 20 vuoden tauon jälkeen Viimeisin suomalainen kohde valittiin Unescon maailmanperintökohteisiin vuonna 2006.

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Aalto Works -sarjaan kuuluu muun muassa Paimion parantola. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Kulttuuri STT

Unescon maailmanperintökomitea hyväksyi Aalto Works arkkitehtuurikohteiden sarjan maailmanperintöluetteloonsa.

Sarja koostuu 13:sta Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta modernin arkkitehtuurin kohteesta.

Mukana ovat Jyväskylässä yliopiston Aalto-kampus, Muuratsalon koetalo ja Säynätsalon kunnantalo Jyväskylässä. Helsingissä kohteita ovat Alvar Aallon ateljee, Alvar Aallon kotitalo, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen päärakennus ja Kulttuuritalo.

Muita kohteita ovat Paimion parantola, Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus, Sunilan tehtaan asuinalue Kotkassa, Villa Mairea Porissa sekä Kolmen Ristin kirkko Imatralla.

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie pitää valintaa merkittävänä kansainvälisenä tunnustuksena suomalaiselle modernille arkkitehtuurille

”Samalla se sitouttaa meidät pitkäjänteiseen kulttuuriperinnön suojeluun, jotta tämä ainutlaatuinen perintö säilyy tuleville sukupolville”, Talvitie sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Tiedotteessa kuvaillaan, että Aaltojen suunnittelemat rakennukset edustavat humanistista modernismia ja korostavat arkkitehtuurin roolia hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisessa. Tämän lisäksi ne kuvastavat kolmikon vaikutusta modernin arkkitehtuurin kansainväliseen kehitykseen.

Päätös tehtiin aamupäivällä Etelä-Korean Busanissa, jonne Unescon maailmanperintökomitea on kokoontunut hyväksymään uusia maailmanperintökohteita.

Suomen kahdeksas kohde

Aalto Worksistä tuli valintansa myötä Suomen kahdeksas Unescon maailmanperintökohde. Viimeisin suomalainen kohde valittiin luetteloon vuonna 2006.

Suomen maailmanperintökohteita ovat uuden tulokkaan lisäksi Vanha Rauma, Suomenlinna, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas Kouvolassa, Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue Raumalla, Struven astemittausketju ja Merenkurkun saaristo.

Unescon maailmanperintöluetteloon on koottu maailman merkittävimpiä kulttuuri- ja luonnonperintökohteita, ja siihen kuuluu tällä hetkellä yli 1 240 kohdetta. Aalto Works liittyy joukkoon, johon kuuluvat muun muassa Kiinan muuri, Gizan pyramidit ja Taj Mahal