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Video: Nyt on hurja vonkale – jättimäinen hauki tarttui Viljamin jigiin
Pulskassa kunnossa ollut hauki painoi lähes 15 kiloa. Mörköä pääset ihailemaan videolta.
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Metsä
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Kalastus
26.7.2026
11:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
hauki
kalastus
jigi
Evä Baits
ennätyskala
Erä
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