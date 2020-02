Kuningatar Akaasia palaamassa radoille - tähtäin Seinäjoen kunkkareissa

Anu Leppänen

Täältä tullaan! Akaasia ja ikinuori kuskinsa Markku "Faari" Hietanen, 73, nähdään pian taas vauhdissa?

Akaasian omalle facebook-sivulle ilmestyi eilen illalla videokuvaa tammasta treenaamassa Seinäjoen radalla tallikaveri Komennon kanssa. Tästä saattoi päätellä, että jo kertaalleen lopettaneen kuningattaren valmennus on tiivistymässä. Se loukkasi jalkaansa viime kevätkesällä ja siirtyi siitokseen, mutta nyt on taas muitakin suunnitelmia.

"Ihan hölkkävauhtia siinä vain ajettiin, mutta kyllä nyt näyttää että paluu radoille voisi tapahtua", kuningattaren kasvattaja-omistaja-valmentaja Ari Oja-Nisula kertoo.

"Kotona oli paikat kovat, ja Komento on starttaamassa lauantaina, joten otettiin Akaasia kaveriksi radalle. Käytiin näyttämässä tytölle taas vähän mainoksia. Into oli hyvä, kuten aina on ollut, askellus rytmikästä ja mikä parasta, jalka oli aamullakin kylmä sekä moitteeton. Akaasia ei tullut viime kesänä kantavaksi. Tänä kesänä koitetaan astuttaa uudestaan, mutta kyllä ne Seinäjoen kisatkin vähän mielessä ovat nyt olleet ja ovat edelleen. Akaasiaa on treenattu koko ajan. Vauhtia ei tietenkään ole ollut tuollaisen (hankoside)vamman jälkeen, mutta nyt vaikuttaa siltä, että uskaltaa vähän lisätä kyytiä."

Miten pian tammaa voi odottaa radoille?

"Ei ole mitään tarkempaa suunnitelmaa. Mennään askel kerrallaan, mutta sellainen tuntu on, ettei sen tarvitse ihan hirveän kaukana olla, jos kaikki menee hyvin. Nyt on ainakin hyvä fiilis."

Anu Leppänen

Ari Oja-Nisula: "Nyt on ainakin hyvä fiilis."