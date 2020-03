Viikon vieras Finlandia-Ajosta: ”Lentokuljetus on tosi iso haaste”

Heikki Häyhällä on takanaan nyt vuosi Vermon raviradan ruorissa. Joko elämystehtailijasta ja tapahtumajärjestäjästä on kuoriutunut esiin myös hevosmies?

Jari-Pekka Rättyä

Heikki Häyhä peukuttaa kuluneelle vuodelle Vermon toimitusjohtajana, vaikka yllättäviä haasteitakin tuli eteen.

Heikki Häyhä hyppäsi vuosi sitten uuteen tehtävään positiivisessa mielessä kuin myrskyn silmään: Finlandia-Ajoon oli aikaa vain muutamia kuukausia, ja syksyllä häämötti Derbyn ohella EM-ravit. Hän osasi odottaa vauhdikasta vuotta, mutta yllätyksiäkin tuli vastaan.

”Urheilullisesti vuosi oli täysosuma. Finlandia-Ajoon saatiin absoluuttinen huippuhevonen, Readly Express, ja muutenkin tosi hyvä lähtö. Derby ja EM-lähdötkin oli kaikki tosi mieleenpainuvia, ja yleisö arvosti niitä”, Heikki Häyhä aloittaa.

”Pääsyy, miksi minut kuitenkin Vermoon palkattiin, oli muun kuin ravitoiminnan lisääminen. Siinäkin edistyttiin melko hyvin. Ravikoulu tekee hyvää työtä sekä lasten ja nuorten että aikuisten kanssa ja siellä oppii jopa tällainen untuvikko ajamaan hevosta. Hyvässä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa saatiin rakennettua hieno keppariareena. Ravintolassa järjestetään erilaisia kisakatsomoita ja nyt ensimmäinen elokuva, katsomotiloissa on puolestaan viikoittaista porrasjumppaa ja pilatesta. Elämystoiminta on myös monipuolistunut.”

”Mutta tekemistä riittää. Meillä on valtavat tilat ja niihin nähden vain rajallinen määrä ravipäiviä”, Heikki Häyhä muistuttaa.

Alan yleisten talousnäkymien kääntyminen huonoiksi tuli hänelle yllätyksenä.

”Veikkaukselle tuli syksyllä isoja haasteita, jotka eivät helpota lähitulevaisuudessakaan, ja ne vaikuttavat suoraan raviurheiluun ja raviratoihin. Mutta taloudellisiin realiteetteihin pitää pystyä vastaamaan.”

Vermo reagoikin tilanteen nopeasti ja kävi YT-neuvottelut, joiden tuloksista kuullaan keväämmällä.

Tuskin on viime vuodesta selvitty, kun edessä häämöttää jo kevät ja seuraava Finlandia-ajo. Koronavirus ei helpota sen järjestämistä, muttei tällä tietoa estäkään sitä.

”Tilannetta tietysti tarkkaillaan ja viranomaisiin ollaan yhteydessä koko ajan. Ja kuunnellaan, millaisia ratkaisuja muualla tehdään”, Häyhä aloittaa.

”Aika koviakin on tehty. Itselleni ei tulisi äkkiseltään mieleen ajaa Finlandia-Ajoa ilman yleisöä, ja jos sen järjestäminen ei keväällä onnistuisi, ensimmäinen vaihtoehto olisi siirtäminen toiseen ajankohtaan. Siirtäminen ei olisi mikään taloudellinen katastrofi. Tapahtumalle on kohdennettu tiettyjä kiinteitä kuluja, ja siinäkin mielessä se olisi tärkeää päästä järjestämään. Peruminen kokonaan olisi urheilullisesti, taloudellisesti ja imagomielessä valtava tappio.”

Viime vuonna Finlandia-ajo tuotti miinusmerkkisen tuloksen.

”Lentokuljetus on tosi iso haaste, ja sitä on talven aikana jouduttu tosissaan miettimään. Tämän hetken näkemys on, että sitä ei tulla järjestämään. Lisäksi koronaviruskin aiheuttaa omat epävarmuustekijänsä.”

”Kelikään ei viime vuonna suosinut, kuten toukokuussa voi helposti käydä. Lippujen ennakkomyynti veti hyvin, mutta kilpailupäivän lipunmyynnissä kolea ja sateinen sää näkyi”, Heikki Häyhä lisää.

EM-ravit onnistui puolestaan taloudellisestikin.

”Paljon työtä se tietysti teetti, mutta jos se meistä olisi kiinni, kyseinen tapahtuma voitaisiin järjestää täällä vaikka joka vuosi.”

Vermon koko vuoden tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, mutta sen Heikki Häyhä arvioi asettuvan lähelle plusmiinusnollaa.

Terhi Piispa-Helisten

Suomalaisittain Vermon EM-ravit huipentuivat Stonecapes Queilan 5-vuotiaiden Euroopan mestaruuteen.

Finlandia-ajon jälkeen Vermon kilpailutoiminta hiljenee 20.5. ravien jälkeen kuukaudeksi kokonaisvaltaisen rataremontin takia.

”Tarjouskilpailu pidettiin juuri, ja saatiin hyvä määrä tarjouksia”, Heikki Häyhä iloitsee.

”Vaikka meille kyseessä on iso asia, isoille katukunnostus- ja rakennusalan firmoille se on vain yksi pienehkö projekti, joten sitä ei haluttu kilpailuttaa aikaisemmin. Uskon, että saimme enemmän ja edullisempia tarjouksia, kun firmoillakin oli alkukesän urakkatilanne paremmin tiedossa.”

”Nyt mietitään vielä viimeisiä yksityiskohtia, joilla saadaan radan käyttäjille lopullinen wau-efekti aikaiseksi. 24.6. ajetaan ensimmäiset ravit ja testaillaan uutta rataa, ja 1.7. räjäytetään pankki virallisissa avajaisissa”, Häyhä suunnittelee.

Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna ovat vuorossa Ponikuninkuusravit ja niiden yhteydessä ensi kertaa iso keppihevostapahtuma: Vermo World Cup.

”Yhdistämällä kaksi tapahtumaa, joilla on sama pääkohderyhmä – perheet, lapset, nuoret, nuoret aikuiset – pystymme järjestämään sellaisen kokonaisuuden oheisohjelmineen, joka ei olisi muuten mahdollista.”

”Olen todella iloinen, että kommunikaatioerheemme saatiin korjattua ja asiat keppariväen kanssa sovittua. Meille on tärkeää pystyä parantamaan lasten ja nuorten palveluita ja saada heitä liikkumaan”, Heikki Häyhä painottaa.

Kulisseissa töitä tehdään lisäksi jatkuvasti Hippoksen toimiston muuttamiseksi Vermoon.

”Siinä olisi niin paljon positiivisia asioita kaikkien kannalta, että se haluttaisiin ehdottomasti saada maaliin.”

Heikki Häyhä sukelsi vuosi sitten lähes ummikkona raviurheilun ytimeen. Joko hän on löytänyt oman sisäisen hevosmiehensä?

”Täytyy myöntää, että suvussa oli enemmän hevostaustaa kuin itselläni, mutta pikkuhiljaa lajiin on alkanut päästä sisälle”, hän aloittaa.

”Aloitin reilu vuosi sitten ravikoulussa, ja pyrin käymään ajamassa hevosta töiden jälkeen tai joskus niiden lomassa kerran viikossa. Kevään iso haaste on C-ajoluvan hankkiminen. Olen jo ilmoittautunut korttikurssille.”

”Ja osuus ensimmäisestä hevosestakin, 1-vuotiaasta suomenhevosesta on jo hankittu”, Häyhä lisää.

Jaana Kankaanpää

Heikki Häyhällä on kevään aikana edessä korttikurssit ja tavoitteena C-ajolupa.