Metsäväki ja luonnonsuojelijat yhtenä rintamana: Lisää rahaa Metso-ohjelmaan Seitsemän järjestöä vaatii hallitusta lisäämään metsien suojelun rahoitusta.

Metso-ohjelma on suomalaisen luonnonsuojelun yhteistyön menestystarina. Kuva: Jaana Kankaanpää

Seitsemän järjestöä esittää hallitukselle huolensa metsiensuojeluohjelma Metson rahoituksesta. Hallitus valmistelee juuri nyt uusia, vuoteen 2030 ulottuvia metsiensuojelutavoitteita.

”Aiempaa korkeampi 10 000 hehtaarin vuosittainen suojelutavoite on askel oikeaan suuntaan, mutta sen toteuttamiseen ei ole varattu rahoitusta”, Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) toteaa tiedotteessa.

SLL, BirdLife Suomi, WWF Suomi, Koneyrittäjät, MTK, Metsäteollisuus ry ja Sahateollisuus ry esittävät päättäjille lähettämässään kirjeessä, että vapaaehtoisen metsien suojelun rahoitusta on lisättävä viipymättä.

Järjestöjen mukaan tavoitteita vastaavalla rahoituksella voidaan varmistaa maanomistajien mahdollisuus vapaaehtoiseen metsien suojeluun.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan yksityismailla vanhojen metsien suojelu hoidetaan Metso-ohjelman kautta.

MTK:n mukaan on tärkeää, että maanomistajat eivät joudu hankalaan tilanteeseen vanhojen metsien kriteerit ja luonnontilaisten metsien määritelmän täyttävien kohteiden osalta.

”Metsäyhtiöt ovat ilmoittaneet, etteivät ne osta puuta tällaisista metsistä, joten valtion rahoituksen riittävyys on ratkaisevaa luonnonsuojelun hyväksyttävyyden ja omaisuuden suojan kannalta”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola painottaa.

”Valtion rahoituksen riittävyys on ratkaisevaa luonnonsuojelun hyväksyttävyyden ja omaisuuden suojan kannalta.” Marko Mäki-Hakola

Metsäluonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden edistämiseksi on tärkeää, että Metso-ohjelmassa on riittävästi varoja myös muihin kohteisiin, joita maanomistajat haluavat vapaaehtoisesti tarjota suojeluun, hän toteaa tiedotteessa.

“Suurin osa Etelä-Suomen suojelunarvoisista metsistä sijaitsee yksityismailla, ja maanomistajat ovat halukkaita näitä myös suojelemaan vapaaehtoisesti. Myös Pohjois-Suomessa on paljon suojelusta kiinnostuneita maanomistajia. Rahoituksen riittävyys ei saa olla tässä esteenä.”

Vaikka luonnonarvokauppa on lähtemässä liikkeelle ja tuomassa markkinalähtöistä yksityistä rahoitusta myös metsiensuojeluun, MTK korostaa, että yksityinen raha vain täydentää julkisiin varoihin perustuvaa luonnonsuojelun rahoitusta.

Metso-ohjelma on suomalaisen luonnonsuojelun yhteistyön menestystarina. Sitä kannatetaan sekä ympäristöjärjestöjen että metsätaloutta vahvemmin painottavien toimijoiden kesken.

”Nyt hallituksella on poikkeuksellisen helppo paikka saada sulka hattuun. Rahoitus tulisi todella tarpeeseen viime vuosien paikoin repivänkin metsäkeskustelun jälkeen”, sanoo SLL:n toiminnanjohtaja Tapani Veistola.