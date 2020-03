Hippoksen Mäenpää: kasvattajapalkkioiden maksu jo huhtikuussa toiveessa

Yhteiskunnallisen tukalan tilanteen pelätään vaikuttavan jo valmiiksi laskevaan trendiin hevoskasvatuksessa. Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää kertoo, että viimevuoden kasvattajapalkkioiden maksuunsaanti huhtikuun aikana on keskusjärjestöllä toiveessa ja hankkeessakin.

Esko Jämsä

Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää keskustelemassa Vermossa maailmankuulujen kentuckylaisten hevoskasvattajien Steve ja Cindy Stewartin kanssa Vermon EM-ravien yhteydessä.

Tämän lisäksi Mäenpää kertoo, että Hippoksessa työskennellään muutenkin tällä hetkellä aktiivisesti, jotta saataisiin helpotusta hevoskasvattajien ja muiden alan yrittäjien tämänhetkisiin ongelmiin. Esimerkiksi astutuksien toteutuksissa on haasteita, kun rahdit eivät kulje täysin normaalisti ja Uusimaa on eristettynä muusta Suomesta.

Suomen johtaviin hevoskasvatusammattilaisiin kuuluva Martti Ala-Seppälä painotti sunnuntain TotoTV:n lähetyksen haastattelussaan sen asian tärkeyttä, että kasvattajat saisivat vallitsevassa tilanteessa positiivisen signaalin sekä ennen kaikkea rahaa jo kevään aikana. Usein kasvattajapalkkiot ovat saapuneet tileille vasta kesällä.

"Tarvittavat tiedot kasvattajapalkkioiden maksuun saamiseksi lähtivät Hippoksesta maa- ja metsätalousministeriöön 13. maaliskuuta", Minna Mäenpää kertoo.

"Tahtotila on tietenkin aina saada palkkiot kasvattajille mahdollisimman aikaisin, mutta nyt asiaa on painotettu erityisesti. Ministeriöön on esitetty toivomus siitä, että tehtäisiin kaikki mahdollinen, jotta voitaisiin saada palkkiot kasvattajien tileille huhtikuun aikana. Ilman muuta täällä teemme kaikkemme, että saisimme kasvattajien tilanteeseen valoa. Samoin tosiaan yhdessä viranomaisten kanssa tutkimme paraikaa, miten saada esimerkiksi astutuksiin tarvittavat siirrot ja kuljetukset toimimaan koko Suomen alueella niin, ettei hevosten kasvattaminen ja jalostus entisestään vaikeudu tänä vuonna."