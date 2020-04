Maria Taipale: Taruntuuli siirtyy siitokseen - menee Välähdykselle

Terhi Piispa-Helisten

Taruntuuli ja suurimman osan tamman urasta valmennuksesta ja ohjastuksesta vastannut Esa Holopainen Journey Stablen jo perinteikkäissä Porin Ässien väreissä.

Taruntuuli, 10, kilpaili viimeisen kerran maaliskuussa Vermossa ilman menestystä.

"Taruntuuli ei kilpaillut enää tasollaan vähään aikaan, joten ratkaisu oli aika selvä", Maria Taipale kertoo.

"Se on yritetty astuttaa kerran aikaisemminkin vuosia sitten, mutta silloin se ei tullut kantavaksi. Toivotaan että nyt tärppää. Olisi hienoa saada siitä ja Välähdyksestä varsa."

Maria Taipale, 18, aikoo jatkaa isänsä Heikki Taipaleen jalanjäljissä Journey-hevosten kasvatusta ja kilpailutusta.

"Hevoset kiinnostavat kovasti, ja haluan ilman muuta jatkaa isän työtä, mutta seuraavat vuodet koulut ovat silti minulle etusijalla. Olen nyt lukiossa, ja ensi vuodeksi olen menossa takaisin The Hun School of Princetoniin, missä jo opiskelin viime vuonna, ellei tämä koronatilanne aiheuta esteitä. Se on high school, josta olisi tarkoitus valmistua ensi lukuvuonna."

"Taruntuuli on läheinen hevonen, kun seurasimme usein paikanpäällä raveissa sen uraa pitkin matkaa. Kaikki omat kasvatit tuntuvat tietysti rakkailta myös. Hevoset kiinnostavat kovasti, ja isän Journey-hevosten kasvattamisen ja kilpailutuksen työtä jatketaan ihan tosissaan. Uskon että ne tulevat merkitsemään myös minun elämässäni jatkossakin paljon."

Anu Leppänen

Omistaja-valmentaja Maria Taipale vastaanottamassa poniravigaalassa reilu pari vuotta sitten General J:nsä palkintoa vuoden ponina omassa kategoriassaan.