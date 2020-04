Ruotsin 75-ravit kanavalla 26 lauantaina ja sunnuntaina

Terhi Piispa-Helisten

Jorma Kontion ohjastama Elian Web tavoittelee kultadivisioonan voittoa sunnuntaina Rommen raveissa. Ravit näkyvät kanavalla 26.

Lauantain 75-ravit ajetaan Danneron radalla. Lähetys raveista alkaa kello 15.00. Rata sijaitsee Kramforsin kunnassa Vaasan korkeudella parikymmentä kilometriä rannikolta sisämaahan päin.

Radan loppusuora on 200 metrin mittainen. Radalla ei ole käytössä niin sanottua open stretchia loppusuoralla, eikä lähtöauton siivekettä ole taivutettu eteenpäin ulkoradoilla. 75-lähdöissä juoksee useita Ruotsissa valmennettavia suomalaishevosia, muun muassa Aleksi Kytölän valmentamat Lemmy, Wasa Rebel ja Wasa Thunder sekä Reijo Liljendahlin valmentama Ring Of Fire.

Sunnuntain lähetys alkaa kello 16.15. Sunnuntain 75-ravit juostaan Rommen radalla. Rata sijaitsee Taalainmaalla Borlängen kunnassa, linnuntietä 150 kilometriä Tukholmasta luoteeseen.

Loppusuora on 205 metriä pitkä. Open stretchia ei ole. Lähetysauton siivekkeet on taivutettu eteenpäin uloimpien lähtöratojen osalta, eli uloimmat lähtöradat ovat sen puolesta "tasavahvoja" sisempiin nähden. Kultadivisioonassa suomalaishevoset, Katja Melkon valmentama Elian Web ja Pia Huusarin valmentama Chief Orlando kohtaavat Petri Salmelan valmentaman Makethemarkin, joka on muun muassa viime vuoden Elitloppet-kolmonen.

Suomen ravit ovat tauolla tällä tietoa ainakin 13.5. asti. Ruotsi on ainut Euroopan maa, jossa raveja vielä ajetaan, joskin ilman yleisöä. MT Ravinetti seuraa ja ennakoi Ruotsin raveja netin puolella jatkuvasti.

Sunnuntaina Maaseudun Tulevaisuuden nettisivulla voi katsoa tuttuun tapaan uuden MT Ravien jakson. Tällä kertaa vieraillaan ravivalmentaja Olli Lähtisen luona Uudessakaupungissa.