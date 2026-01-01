Päivän ravit: Suomessa ensimmäinen raviton torstai – Ranskan raveista suomenkielinen studiolähetysSuomessa on kuusipäiväinen raviviikko aina huhtikuulle saakka. Torstaisin TotoTV tuo Ranskan raveja enemmän esille.
Suomessa ei ravata uudenvuoden päivänä. Vuonna 2026 ravikilpailukalenteri käsittää 380 ravipäivää, mikä on 21 päivää vähemmän kuin juuri päättyneenä vuonna.
Ravipäivien vähennys osuu lähes kokonaisuudessaan talvikaudelle, jolloin Suomessa ei järjestetä raveja torstaisin. Tämän on toivottu olevan osaltaan myös vastaus talvikaudella vallitsevaan hevospulaan.
Kun Suomessa huilataan, katseet kääntyvät ulkomaiden ravitarjontaan. Torstaina nähdään ensimmäinen TotoTV:n torstai-iltapäivän Ranskan ravien asiantuntijalähetys, jossa Vincennesin lähdöt selostetaan suomeksi, ja kohteita käydään läpi asiantuntijoiden voimin.
Ranskan studiolähetys käynnistyy torstaina kello 13.30. Studiossa ovat Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka. Studiolähetys kattaa Vincennesin lisäksi myös Åbyn ravit, sillä ne ajetaan pyhäpäivänä iltapäivällä.
Torstaina ei Vincennesissä suomalaisia nähdä, mutta ruotsalaisvalmentajien hevosia on mukana muutama.
Daniel Wäjerstenin Kuiper ja Kingen Mearas ovat mukana päivän suuripalkintoisimmassa lähdössä. Wäjersten itse on Kuiperin ohjaksissa. Kingen Mearasia ohjastaa Franck Ouvrie.
Päivän seitsemännessä lähdössä mukana on Fredrik Wallinin treenaama Libellule, jota ohjastaa Anthony Barrier.
Åbyssä pääpelinä toimii Toto75-peli, joka käynnistyy kello 16.00.
Innokkaimmat tekevät riviä vielä illalla Norjan puolelle Jarlsbergin Toto64-peliin, joka starttaa kello 20.10.Artikkelin aiheet
