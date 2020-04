Suomalaiset menivät kymppiennätykset Jägersrossa

Ville Toivonen

Kevät on täällä, melkein kesä. Peter Ingves sai nauttia huimasta vauhdista torstai-iltapäivällä Jägersrossa Petri Puron valmentaman Sharp Dreamin rattailla. Seitsenvuotias tamma paineli 10,2 Einari Vidgrén Oy:n omistaman nelivuotiaan Grande Diva Sisun (10,4) kirittämänä.

Peter Ingves ohjasti Sharp Dreamin heti keulaan, ja sai välittömästi rinnalleen Per Nordströmin kannustaman Grande Diva Sisun. Nelivuotias painosti koko matkan tiukasti. Kierroksen väliaika oli hurja 10,3. Siinä kohtaa tuntui, että takaa tulevat ovat vahvoilla, mutta mitä vielä. Kärkipari vain jatkoi kovaa menoaan ja karkasi muilta. Grande Diva taisteli mahtavasti, mutta Sharp Dream vain liukui alta pois hurjaan tulokseen ja 30000 kruunun arvoiseen ykköspalkintoon.

Petri Puron talli kilpailee muutenkin satumaisen kovassa iskussa. Valmennuksessa on vain kahdeksan hevosta, mutta siitä joukosta löytyi kolme viime 75-finaalien hevosta. Kausi 2020 sisältää kaikkiaan 20 starttia, joista on tullut 10 voittoa. Näistä peräti viisi on 75-lähdöistä. Burning Man otti finaalin voitosta 220000 kruunua, ja kaikkiaan tallin palkintorahat ovat jo toisella miljoonalla noin pienellä starttimäärällä.

Voit katsoa Sharp Dreamin voittaman lähdön tästä.