Ravit päästään aloittamaan jo toukokuussa hevosten hyvinvoinnilla perustellen – "näytön paikka raviurheilulle"

Elina Paavola

Myös toimihenkilöiden työhön tulee tallialueella muutosta, koska he eivät voi kohdata. Lisäksi MMM edellyttää, että varikolla valvotaan turvavälien pysymistä.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja Suomen Hippos ovat laatineet yhdessä loppuviikolla ohjeistuksen ravien järjestämiseksi poikkeusoloissa. Pienoinen yllätys saatiin perjantaina iltamyöhällä, kun Hippos julkisti saman tien valmiin listan kuusista raveista myös toukokuussa.

Taustalla ovat eläinsuojelulliset näkökohdat, korostetaan niin MMM:stä kuin Hippoksesta.

"Jos hevoset joutuvat erittäin vähäisellä rutiinilla fyysisesti koviin startteihin, niiden riski loukkaantua ja jopa uran katkeamisen riski ovat tavanomaista suuremmat", painottaa Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala.

Myös urheilullisesta näkökulmasta ikäkausilähdöt tulevat sujumaan kesäkuussa paremmin, kun nuoret hevoset eivät tule suoraan tauolta erittäin koviin startteihin ilman yhtään valmistavaa kilpailua.

On siis mahdollisuus nähdä tasaisempia suorituksia kautta linjan.

Toukokuun ravien järjestämisohjeet ovat edelleen lausunnolla hallinnossa, ja ne annetaan ilman yleisöä pidettäville kuudelle kilpailupäivälle.

"On ollut poikkeuksellisen pitkä aika, että hevoset eivät ole päässeet ravaamaan muuta kuin normaalia harjoittelua. Hevosten hyvinvointia ajatellen tämä on hyvä ratkaisu aloittaa asteittain", sanoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, joka on itsekin koulutukseltaan eläinlääkäri.

Ravit on tarpeen ajaa normaaleina totoraveina, jotta myös palkinnot voidaan maksaa. "Jos ne olisivat vain harjoitusraveja, on selvä, ettei valmentajien kannattaisi ilmoittaa hevosia, kun osallistumisen kulut ovat työmäärältään matkoineen niin isot."

MMM:n ehto ravien aloittamiselle on, että Hippoksen Martti Tala kiertää seuraamassa paikan päällä kaikki kuusi tapahtumaa.

"On hyvä, että hän raportoi sitten myös meille, että kaikki sujuu."

Riskiryhmiin kuuluvat eivät voi tulla raveihin sen enempää hevosenomistajina kuin toimihenkilöiksi. "Järjestäjien on tärkeä informoida siitä etukäteen."

Husu-Kallio neuvoo toukokuun raveja järjestäviä raviratoja myös olemaan itse vielä yhteydessä alueensa poliisiin.

"Sillä ennaltaehkäistään epäselvyydet. Ohjeet edellyttävät, että radalla on erikseen järjestyksenvalvojat. Heidän tehtävänsä on katsoa erityisesti, että turvavälit ja ryhmien koot pysyvät suositusten mukaisina. Mennään ikään kuin hyvän omavalvonnan kautta."

"Samalla virkavalta säästyy sinne, missä heitä muutenkin tarvitaan", hän lisää.

Hippos ja MMM saivat ohjeet nopeasti aikaan yhteistyössä loppuviikolla.

Pohjalla olivat valmiiksi ne ohjeet, jotka Hippos oli sorvannut poikkeushakemukseen. Hippos haki jo huhtikuussa Aluehallintovirastolta lupaa ravien järjestämiseen. Maan hallitus teki viikko sitten päätöksiä kaikkien urheilutilaisuuksien aloittamisesta vasta kesäkuun alussa, mikä mutkisti hetkeksi hakuprosessia.

"Tämä on koko hevosurheiluväelle näytön paikka niin ministeriön kuin muun yhteiskunnan suuntaan, että osataan toimia vastuullisesti ohjeiden mukaan. Niin sanottua sooloilua ei siis tarvita yhtään", Martti Tala painottaa.

Toukokuussa ei voi lähtökohtaisesti edelleenkään järjestää yleisötilaisuuksia ja kokoontumisten alaraja nousee kymmenestä vasta kesäkuussa. Siksi kuudet ravit ajetaan kokonaan ilman yleisöä. Joka lähdössä on enintään kymmenen valjakkoa.

Se, miten hevoset jaetaan katoksiin, täsmentyy Talan mukaan vielä ennen ensi viikkoa.

"Tämä pitää katsoa radoittain, kun kaikkialla ei ole katoksissa väliseiniä. Hevoset pitää sijoitella niin, että turvaetäisyys ihmisten välillä säilyy."

Uutisen lopusta löytyy lista käytännön järjestelyistä, joita raveissa tullaan noudattamaan. Käytännön ohjeita voidaan vielä kokemuksen karttuessa selventää ja muokata.

Raveja on 18.5. alkavalla viikolla kolmet (Joensuu, Lahti, Vermo) ja toukokuun viimeisellä samoin kolmet (Jyväskylä, Seinäjoki, Turku).

Kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen Hippoksesta kertoo, että mukaan valikoituivat paikkakunnat, jotka ovat valmiina aikaisemmin tehdyssä kalenterissa. "Lisäksi huomioon otettiin, miten paljon mitkäkin radat ovat suhteellisesti menettäneet päiviä tauon aikana."

"Pohjoinen jäi ikävä kyllä ilman päivää. Esimerkiksi Oulussa ei ollut tuona kahden viikon ajanjaksona lainkaan ravipäivää. Pohjois-Suomi tullaan kyllä huomioimaan, kun jaetaan lisäpäiviä kesäkuun alkuun", hän toteaa.

Toukokuun raveissa ei ajeta koe- eikä ponilähtöjä. Ponilähtöjen tilannetta ei ole myöskään vielä päätetty kesäkuun osalta.

Jos kaikki menee hyvin, kesäkuun alusta rajoitukset hevosten ja lähtöjen määrästä poistuvat.

Muille urheilutapahtumille ei ole vielä annettu ohjeita siitä, kuinka yleisötapahtumat voidaan hoitaa kesäkuun alun jälkeen. Kun ne saadaan ja toukokuun raveista on kokemusta, MMM ja Hippos muokkaavat säännöllisen ravitoiminnan ohjeita vielä tarpeen mukaan.

Ravien osalta edetään siis asteittain niin kuin muussakin koronarajoitusten lieventämisessä elinkeinotoiminnassa ja ihmisten kokoontumisissa.

"Ykkösjuttu tässä on varmistaa, että koronatartunnat eivät pääse leviämään raveihinkaan liittyen. Yleisö otetaan mukaan sitten, kun on turvallista", Jaana Husu-Kallio painottaa.

Kun kilpailutoiminta käynnistyy aiemman kilpailukalenterin mukaisesti 1.6. Kuopiossa, ravit ajetaan 75-palkintotason mukaisina.

Kahden kuukauden kilpailutauon vuoksi hevosia on tulossa radalle paljon yhtä aikaa. Hippoksen hallitus linjasi myös perjantain kokouksessa ne perusteet, joilla kesäkuun alusta voidaan lisätä ravien tarjontaa.

Käytännön järjestelyt