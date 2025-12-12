Viikonlopun ravit: Ponsse Cupissa jaetaan Oulun suurimmat rahat Raviväki kautta Suomen pääsee loppuviikosta nauttimaan hetkeksi pakkassäästä. Viikon pääravit kisaillaan Oulun Äimärautiolla. Kolme- ja nelivuotiaitten lämminveristen Ponsse Cup on viikon suurirahaisin kilpailu.

Hannu Torvisen ajama Green River’s Zack on Ponsse Cupin finaalissa suosikin kärkihaastajia. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Markku Lindström

Perjantai 12. joulukuuta

Jokimaan perjantaiset pikkujouluravit noudattavat valitettavan tuttua kaavaa hevosmäärän osalta. Yhdeksän lähdön raveissa on paljon vajaita sarjoja.

Toto5-pelin avaava lämminveristen avoin ryhmä on urheilullisesti ja pelillisesti mielenkiintoinen, vaikkei viivalla olekaan kuin seitsemän hevosta. Marraskuun lopulla tauolta palanneella Amazing Playerillä on nyt kolmas startti taukonsa jälkeen.

Jukka Torvisen taktiikka voi olla lähdössä aktiivinen. Ennakkosuosikilla on lähdössä monta hyvävireistä vastustajaa, joten jos Amazing Playeriin ei löydy luottoa, saa rasteja tärvätä avauskohteeseen useammankin.

Jokimaalla ravit alkavat kello 18.00 ja Toto5 käynnistyy kello 19.10.

Amazing Player on Lahden Toto5-pelin avainhevosia. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ruotsin puolella Toto64-kohteet juostaan Bollnäsissä ja Umåkerissa. Pelissä on ylimääräistä rahaa, sillä totovoittajien kesken jaetaan noin 138 000 euron kokoinen jackpot.

Kierroksen pelatuin hevonen on puolen vuoden tauolta palaava Nightwish River, joka aiemmin ruunattiin ongelmien takia. Jos Sandra Erikssonin silmäterä tekee tällä kertaa totta, ovat muut helteessä sen kanssa tauosta huolimatta.

Talvibalanssista ei ole hevoselle sen kummempaa haittaa, sillä Nightwish River kilpailee kengillä läpi vuoden. Eriksson tuo tuskin hevostaan viivalle keskentekoisena.

Toto64-peli käynnistyy kello 21.30.

Lauantai 13. joulukuuta

Oulun Toto75-pelissä on myös viikonloppuna pieni jackpot. Päävoittoluokkaan lisätään reilu 23 000 euroa rahaa. Äimärautiolla on ohjelmassa yksitoista ravilähtöä.

Ponsse Cupissa voittajalle on tiedossa 12 000 euron ykköspalkinto. Kisan suosikki on Antti Ojanperän valmentama Wish Will Win, joka pystyy pärjäämään kaikenlaisilla skenaarioilla. Karsinnassa hidas matkavauhti ei suosinut, mutta siitä ruuna vähät välitti.

Oulussa ykköshaastaja on keulapaikalle hamuava Green River’s Zack. Hannu Torvinen pyrkinee säätämään tempon mieleisekseen, ja yrittää vastata Santtu Raitalan ohjastamalle suosikille loppuun asti. Sen verran hienossa vireessä haastaja on, että jonkunlainen matsi lopussa nähdään.

Oulussa ravit alkavat kello 13.00 ja Toto75 sulkeutuu kello 14.45. Kello 13.00 alkavassa TotoTV:n lähetyksessä studiossa ovat Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka.

Östersundin Toto85 kiinnostaa pelaajia takuuvarmasti, sillä lähes kahden miljoonan jackpot nostaa pääpotin todella komeaksi.

Vaativassa pelimuodossa piikkejä pitää löytyä kuponkiin useampi. Monen valinta on taukonsa jälkeen kaksi napakkaa voittoa rummuttanut You Go Maya. Tomas Petterssonin vahva tamma saanee lähtöpaikaltaan hyvät asemat lähdössään.

Toto85-peli alkaa kello 17.10.

Sunnuntai 14. joulukuuta

Sunnuntaina raviurheileva Suomi seurailee päiväraveja Savon sydämestä, Kuopiosta. Sorsasaloon on saatu kasaan kahdeksan lähdön ravit. Kuopion ravit alkavat kello 13.00 ja päivän pääpeli Toto5 karautetaan matkaan kello 14.10.

Sunnuntaiseen tapaan Ruotsissa pelataan Toto75-peli, joka alkaa Eskilstunassa kello 16.00.