Kuudetta viikkoa varsakuvia: Askellaji vapaa, kunhan tyyli hallussa

Lukijan kuva / Anette Naroma

Äitienpäivänä 10.5 varsoi kimppatamma Lady Redcap toivotun orivarsan, kertoo kimpan edustaja Riikka Lehto Ylöjärveltä. Madreron isä on Maharajah ja se on emänsä toinen jälkeläinen. Kasvattajat ovat Puder Rosa Ranch & DM-Stable.

MT ja Ravinetti julkaisevat koosteen kevään varsoista kerran viikossa.

Kuvan kanssa tarvitaan seuraavat tiedot: tamman nimi, varsan nimi (kutsuma- ja koko nimi) sekä isäori. Ilmoita myös hevosen omistajan tiedot: nimi, puhelinnumero ja paikkakunta. Erikseen tarvitaan myös kuvaajan nimi.

Jos haluat sähköpostiin kertoa lyhyesti jotain varsasta tai sen syntymästä, niitä voidaan lisätä juttua piristämään. Vanhempien ja suvun meriiteillä ei nyt ole merkitystä. Pääasia on kuvilla ja perustiedoilla.

Kuvat lähetetään sähköpostitse: kaijaleena.runsten@mt.fi.

Kuvat julkaistaan sunnuntaina illansuussa ja perjantaina lähetetyt kuvat ehtivät mukaan viikon koosteeseen.

Lukijan kuva / Susanna Back

Taisto on kasvattajansa Susanna Backin mukaan reipas ja pitkäjalkainen tulevaisuuden juoksija. Orivarsa syntyi 17.5. Vihdissä Maippiinalle isänä Säihkeen Säpinä.

Lukijan kuva / Mervi Kotamäki

Superpirteä Evita näyttäisi perivän värin emältään Penelope Pressiltä. Lexus Fontin jälkeläinen syntyi 3.5. Mervi Kotamäen talliin Tuusulaan.

Lukijan kuva / Jyrki Jauhiainen

Koleaa aamu Saimaan rannalla Taipalsaaressa ei haitannut pariviikkoista Bossea, joka saa viralliseksi nimekseen Applehill's Boss. Myös sen emä Applehill's Lotte on Jyrki Jauhiaisen kasvatti. Isäorina oli The Bosses Lindy.

Lukijan kuva / Kristiina Keppo

"Söpö kuin varsa kaksipäiväisenä", sopii tähän. Kristiina Kepon tamma Canadian Journey eli Kassu varsoi 15.5. viikon verran etuajassa Lapualla. Jontte Boysta syntynyt tammavarsa etsii vielä nimeä.

Lukijan kuva / Maaret Rantanen

"Syntymän jälkeisen päivän terveyshuolien jälkeen vauhtia on löytynyt ja Onni tervehtii innokkaasti ohikulkijoita", kertoo kasvattaja Maaret Rantanen. Keski-Suomen keskussairaalan neurologiset hoitajat ovat ristineet sen viestiringissä Onniksi ja se saa nimekseen Paljakan Pehtoori. Hanna Syväsen ja Pauliina Torvisen Virisari varsoi 9.5. Tähtisekistä orivarsan Jämsänkoskella.

Lukijan kuva / Katja Nikkilä

Aikalan Aukusti eli Auku syntyi 29.4. Ylivieskan Raudaskylässä. Jussi Isokosken omistama Mian Mari on emä ja isä Pauskeri.

Poikkeuksellisesti otetaan mukaan myös Tanskan Aalborgissa syntynyt varsa, koska sillä on Suomi-kytkös niin emänsä kuin kasvattajansa kautta. Ingves -lempinimeä kantava orivarsa on emänsä Get On Upin ensimmäinen varsa. Emä on kasvatettu ja alunperin suomalaisen kimpan omistama.

Maalahdessa syntynyt Udell on työskennellyt ravialalla Ruotsissa ennen kuin siirtyi pitämään miehensä Jesper Hansenin kanssa tallia Aalborgissa Tanskassa.

Lukijan kuva / Ida Udell

Kasvattajan mukaan "superhuolehtiva" mamma Get On Up ja 18.5.syntynyt energinen oripoika Ingves, joka on kuvassa päivän vanhana. Varsan isä on Creatine.

Lukijan kuva / Jukka Vepsäläinen

15.4. syntyi Rautalammilla tammavarsa Euribor. Sen emä on Touched By Love ja isä Brillantissime. Kasvattaja on Stable EUSA1515 Espoosta.

Lukijan kuva / Mari Kahilakoski

29.04. Bettan Sting varsoi ensimmäisen tamman aiempien neljän orivarsan jatkoksi. Isänä on Le Monteil. Varsasta tulee 10-osuuksisen Team Hennet -kimpan omistama ja sen nimeksi tulee Nette’s Hennet. Pieni Aino Koskinen on nimennyt varsan toistaiseksi Timantiksi. Kasvattaja on Katriina Salminen Lappajärveltä.

Lukijan kuva / Susanna Rantala

Doria Sundance varsoi 4.5. orivarsan Brad De Veluwesta. Emänsä toisen varsan nimeksi ehdotetaan Dalgonaa, ja Konna vaikuttaa sille hyvinkin sattuvalta kutsumanimeltä. Kasvattaja on Varikko Team Turusta.