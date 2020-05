Sunnuntain tallikommenttien helmet: "Jos keula saataisiin, ohi tuleminen ei olisi helppoa"

Terhi Piispa-Helisten

"Polara on nyt kyllä hyvällä mallilla", Antti Tupamäki myhäilee sunnuntain Elitkampenin alla.

Kuten lauantaille, myös sunnuntaille toimittaja on valinnut tallikommenttikatraasta tärkeimmät tiedot, ns. helmet, lukijoille. Sunnuntaina ratkeaa paitsi Elitloppet-voittaja 2020, taas myös iso 75-potti. Tehtävä ei tässäkään ole liian suoraviivainen. Otsikon kommentin Antti Tupamäki on optimisti, kuten näkyy, mutta Daniel Redénin hevosia kommentoiva Thomas Hedlund sanoo: "Tuntuu Propulsionilla jopa toivottomalta." Lue kaikki (valitut) kommentit:

T75-1

– Pydin (1) on vähän hakenut viime kauden jättivirettä. Se tuntui viimeksi niin hyvältä kuitenkin Solängetissä, että nyt on paikka testata kaikkien kenkien riisumista ensimmäistä kertaa - samoin vetolappuja testataan ensimmäisen kerran, paljastaa Niclas Torstemo.

– Vixus (2) on vireessä mutta kokematon tällaiseen porukkaan. Ori on nopea ja valmistautunut hyvin. Se tuntuu treenissä loistavalta. Tuntuu, että se on ottanut kehitysaskelia. Voittaminen tässä seurassa tuntuu kovalta, mutta jännityksellä odotamme, mitä Vixus nyt pystyisi esittämään. Se jatkaa samalla varustuksella, kuin Uumajassa, missä lopetus oli vauhdikas, kertoo Katja Melkko.

– Polara (3) oli erinomaisen hyvä Vermossa, ja se normaalitapauksessa parantaa vielä. Kotonakin on hyvä meininki, ja mielenkiinnolla odotetaan esitystä. Uusi kuski saattaa piristää, ja otamme luultavasti kaikki kengät pois nyt, mikä voi olla plussaa myös. Vastus on taas kivikova, mutta odotuksia on silti. Varsinkin, jos ruuna onnistuisi nappaamaan keulan. Silloin siitä ohi tuleminen ei olisi helppoa, uskoo Antti Tupamäki.

– Odd Herakles (4) on mielestäni erinomaisessa iskussa. Lähtörata osui hyvin, mutta minua jännittää ennen kaikkea, mihin suomalaiset pystyvät? On mukavaa vaihteeksi antaa mennä täysillä startissa, ja jännä nähdä millaiseen tulokseen se johtaa. Uskon meidän oriin pudottavan ennätystään, ja emme tee varustemuutoksia, toteaa valmentaja Lars Romtveit.

– Tangen Haap (5) on tähdännyt tähän pitemmän aikaa, ja olemme löytäneet valmennussysteemin, joka tuntuisi sopivan tähän erityisen hyvin niinä muutamana kertana, kun sitä on testattu. Se on saanut viime ajat tosi räväkkää treeniä, ja tässä ihan loppuvaiheessa siirrytään tosi kevyeen herkistelyvaiheeseen. Tangen Haap tuntui huippuhyvältä viime intervalleissa. Tässä on muutamia tosi kovia vastassa. Nyt riisutaan taas kaikki kengät, kuten pääsiäisenä Rommessa viimeksi. Muuten ei muutoksia varusteissa, raportoi Björn Karlsson.

– Josveis on nopea, mutta sisäpuolellakin on kovia, ja Odd Heraklesin ulkopuolelta voi olla vaikea voittaa. Hevonen oli kyllä hyvä Vermossa, ja se parantaa, Antti Ojanperä kertoo.

– Roli Eld (7) laukkasi voittotaistosta Jarslbergissäkin, mutta se on nyt liki huippuvirettä, joka sillä oli viime vuonna Unionskampenin kakkosessa. Lähtöradalla ei ole isoa merkitystä, sillä ori ei ole nopeimpia alkumetreillä. Toivotaan kovaa vauhtia, jolloin sen voima lopussa pääsisis oikeuksiin. Nyt riisutaan etukengät ja mennään luultavasti tavallisella kärryllä. Lähdön outsider, väittää Frode Hamre.

– Lome Brage (8) ei taida päästä alussa ohi Josveisin, en ainakaan usko sitä. Näin täytyy miettiä lähtö uusiksi ja ehkä vaihtaa taktiikkaa. Kuolemanpaikka ei olisi ainakaan hyvä tässä. Hevonen ei koskaan ole ollut parempi minun tallissani asuessaan. Laitamme joko avovehkeet tai vetolaput. Vauhtia on voittoonkin, mutta nyt tarvitaan, että myös juoksu natsaa, laskee Anders Lundström Wolden.

– Kevät tuli myöhään, mutta nyt olemme päässeet vauhtiin Månprinsen A.M:n (10) kanssa, joten koitetaan Elitkampenissa. Heppa tuntuu niin hyvältä. Joka juoksu on tyydyttänyt minua tällä kaudella, ja tuntuu, että oriin vire on tukevalla perustalla. Olisin halunnut mieluiten radan kolme tai neljä, mutta kun sekä Polara että Odd Herakles ovat nopeita, saatamme päästä silti asemiin. Ajamme taas kengät jalassa ja ihan vakiovarustuksella, kaavailee Gunnar Melander.

T75-2

– Dontlooseallmoney (1) oli vain okei viimeksi, ei huippu. Meillä on ollut hevosia kipeänä, ja uskon että se vaikutti, vaikkei tamma varsinaisesti tullut sairaaksi itse. Sen palautuspulssi oli tavallista korkeampi. Normaalisti tässä olisi sopiva tehtävä tälle. Keulaan yritetään takuulla. Viimeksi oli normikärryt, tästä en ole vielä varma - ehkä jenkit, arvioi Kevin Oscarsson.

– Sashay My Way (2) oli mainio Drottning Silvias Pokalissa. Tamma joutui tekemään kirikierroksella työt kolmannella radalla, ja se tuli perille vahvasti. Dontlooseallmoneyhin voi olla vaikea tehdä valjakonmittaa eroa alussa, mutta menee hyvin takaakin ja saanee joka tapauksessa hyvän reissun. Lyhyt matka käy, ja koska kaudella on jäljellä suurlähdöistä lähinnä Storsprintern, ei ole mitään säästeltävää. Näin lataamme all in eli kengät pois, jenkkikärryt ja kokolaput, tuumaa Dante Kolgjini.

– Aura S.L. (3) hävisi nappijuoksun saaneelle, mutta se oli hyvä. Nyt on ikätovereita vastassa, mutta matka on lyhyenpuoleinen toistaiseksi tälle tammalle. En usko että vastustajat juoksevat karkuunkaan. Nyt mennään tavallisilla kärryillä ja kengillä, kuten ennenkin, kertoo Jerry Riordan.

– Ghostintheshell (5) on normaalisti ravivarma. Nyt on treenattu kovempaa Bolero Garin kanssa, ja hevoset tuntuvat hienoilta. Kengittä jatketaan, raportoi Andreas Lövdal Timo Nurmoksen tallista.

– Tonique (6) ilahdutti Drottning Silvias Pokalissa viimeksi, kiri oli kova, eikä voittokaan kaukana. Kehitystä tapahtuu, ja lyhyt matka sopii. Vastus on samaa luokkaa, kuin viimeksi. Paikka vain on ulkona, ja tuolta tarvitaan myös tuuria. Nappijuoksulla se voi vaikka voittaa, uskoo Åke Lindblom.

– Southwind Queen (7) loisti Åbyssä ja tuntuu treenissä vähän jopa paremmalta. En usko että se on ainakaan huonompi, kuin mikään muu tässä lähdössä. Jatkamme kengittä ja jenkkikärryillä, mutta viimeksi oli kiinteäyt korvat, nyt palataan taas vetopalloihin, kertoo Riccardo Bianchi.

– Gina Mearas (9) olii tasapaksu viimeksi, mutta tuli loppuun asti hyvin kuitenkin. Se menee nyt ensimmistä kertaa kengittä ja kokolapuilla. Ennen oli rautakengät ja viimeksi ei lappuja. Viime kaudella mentiin puolilapuilla, luettelee Johan Untersteiner.

– Golden Tricks (10) on treenannut hyvin, mutta mennyt huonosti lähdöissä. Tiedämme, että se on riittävä hevonen, eikä tämän paikankaan tarvitse olla miinus, mutta ennen kaikkea haemme nyt onnistunutta juoksua, kertoo Thomas Hedlund Redénin tallista.

T75-3

– Osterc (1) parantaa kuntonsa puolesta koko ajan. Se ei ollut viimeksi tyhjä Erik Adielssonin mukaan, mutta ravi meni vaikeaksi, kun vauhti oli kovimmillaan. Treenissä hevonen tuntuu hyvältä. Ykkösrata on paras mahdollinen, mutta Jos Verbeeck saa mietti takitiikan. Saattaa olla, että ajamme takakengittä nyt, ehkä, Helena Burman pohtii.

– Aramis Bar (2) oli kanuunahyvä Umåkerissa Hail Marylle vähän hävinneenä. Björn tekee loistopaikalta kaikkensa voittaakseen. Samoilla varusteilla mennään, tuumaa Anton Sverre Björn Goopilta.

– Click Bait (3) voitti Kriterumin ykkösen Powerin karsinnassa ja finaalissa Kungapokalenissa ja jossiteltavaakin jäi finaalissa. Se kehittyy koko ajan, mutta vastus vain kovenee. Ei silti kannata ihan unohtaa tätäkään, huomauttaa Stefan Melander.

– Admiral As (4) on ollut älytön viime lähtöihin. Karsinnassa oli omaa vikaa, kun ori laukkasi. Viimeksi tuli kaksi häiriötä kirikierroksella. Nyt tuli vihdoin hyvä paikka, ja kyllä meillä mahdollisuuksia on, laskee Reijo Liljendahl.

– Acciaio (7) ei ole ollut meillä kovin pitkään. Se oli hyvässä kunnossa ja treenaa hyvin, eikä se starttaisi, ellei valmentaja ajattelisi sen olevan valmis. Nyt täytyy kuitenkin arvioida sitä aiempien näyttöjen perusteella, jotka ovat kylläkin tosi kovat, toteaa Andreas Lövdal.

– Ecurie D. (8) on ollut niin kova, varsinkin viimeksi, ettei sitä voi laskea tältäkään paikalta pois. Tuntuu, että oriilta löytyy aina tarvittaessa vaihde. Takaa se tulee loppua ihan miljoonaa. Jatketaan kengittä ja samoilla normikärryillä, kertoo Frode Hamre.

– Ultion Face (10) oli kipeä viimeksi, ja että se suoritti noinkin, osoitti millainen asenne hevosella on. Tällä hetkellä ori treenaa mahtavasti, ja lähtöpaikasta huolimatta on nyt jännä nähdä, mitä se menee. Luulen että lujaa, mutta toki menestykseen tarvittaisiin jo, että juoksukin natsaisi täältä, myöntää Dante Kolgjini.

T75-4

– Philosopher (1) teki viiden tähden esityksen voittaessaan mahdottomasta tilanteesta. Kapasiteetti on kova ja ori avaa lujaa. Tässä pitää koittaa ajaa sisärataa. Ei ole ihan mahdotonta, että paikka sisäradalla olisi keula, arvioi Sören Norberg.

– Bolero Gar (2) tuli talvella meille, ja tähän on tähdätty ensimmäiseksi. Karsinnassa se mene turvavarustuksessa ja spurttasi silti tosi hyvin. Nyt on aika koittaa uusia vaihteita: kengittä, jenkkikärryjä, vedättäviä korvapalloja ja goggleseja. Tarkempi varustus ratkeaa raveissa, kertoo Andreas Lövdal.

– Balsamine Font (3) ratkaisi kahdessa askeleessa debyytissään meidän tallista. Jos se saa taas säästää kovan speedisnä loppuun, se ohittaa muita jälleen, uskoo Anton Sverre Björn Goopilta.

– Hell Bent For Am (4) tuli upeassa iskussa meille ja on päässyt starttiin hyvin valmistautuneena. Varsinkin toissa kerran esitys oli upea, voimia oli paljon tallessa. Vaihdamme ehkä kärryjä jenkkimalliin, muuten sama varustus, sanoo Stefan Melander.

– Olin tosi tyytyväinen Kuyt F.Bokoon (5) viimeksi. Se tarvitsi startin ja tuntuu nyt tosi hyvältä. Heppa on vahva, mutta optimaalinen juoksu olisi silti nyt selissä. Vastus on kova, mutta silti näen meillä mahdollisuuksia. Nyt laitetaan ensimmäistä kertaa jenkkikärryt, suunnittelee Paul Hagoort.

– Natorp Bo (6) on ottanut lähdöt hyvällä tavalla ja tulee tekemään vahvan juoksun sunnuntainakin. Ei varustemuutoksia, tuumii Patricia van der Meer.

– Finlandista (8) tulee hyvä tamma, mutta tässä se ei taida pärjätä. Ei muutoksia, raportoi Janne Korpi.

– A Good Point (9) on loistovireessä, kuten tallikaverikin. Viime juoksu oli vahva. Alussa hevosella oli kurkkuongelmia, mutta nyt niiden kanssa pärjätään, iloitsee Sören Norberg.

– Bubble Effe (10) laukkasi, kun kuski koitti lähteä liian lujaa. Sen jälkeen esitys oli hieno, ja tässä oriissa on iso moottori. Se on kuitenkin kokematon ja lapsellinen. Nyt riisutaan kengät, ja minusta hevonen on valmis siihen, arvioi Riccardo Bianchi.

T75-5

– Carisma Sisu (1) ei ehkä tuntunut viimeksi samalta lämmityksessä, kuin kuukausi sitten, mutta esitys oli silti hyväksyttvä. Yritämme saada särmät hiottua viikon aikana. edelleen kengittä ja jenkkikärryillä mennään, kertoo Petri Salmela.

– Emmylou (2) kulki mielestäni hyvin viimeksi. Se oli täydessä vauhdissa maalilinjalla ja sain 07,8 sille 500 metriä. Startit lähekkäin sopivat. Nyt aion yrittää ”all in” ja laittaa lappuja. Pannaan joko kokolaput tai blinkersit. Haluaisin nähdä hevoseni keulassa, ja katsoa mihin se vie. Kuvittelen, että se voisi voittaa, vakuuttaa David Persson.

– Arapaho Ghostdance (3) on ollut hieno voitoissaan, ja ne ominaisuudet, joita hevosessa on aina ollut, alkavat tulla nyt ulos ja kehittyä. Lähtönopeus on kehittynyt, ja se on isoin apu, ei tarvitse aloittaa kirejä ihan hänniltä. Nyt on hyvä paikka, ja me olemme kai yksi kolmesta-neljästä valjakosta, jotka ovat lähellä voittaa, arvioi Dante Kolgjini.

– Chapuylla (4) meni ihan pieleen viimeksi. Vauhti oli kovaa ja tila loppui, ja siitä ei selvitty ravilla. Normaalisti tämä ei laukkaa millään, ja vire on vähintään sama kuin maaliskuussa, kun se meni 10,9 Solvallassa. Sen pitäisi pystyä 10-aikaan nytkin. Tämä näyttää oikein osuvalta tehtävältä meille, tuumaa Åke Lindblom.

– Harley D.E. (5) laukkasi viimeksi, minkä se välillä saattaa tehdä. Eturivistä se on stabiilimpi, ja kuski tuntee hevosen, sillä kaksikolla on paljon treeniajoa yhdessä takana. Vire on uskoakseni kohdallaan, ja laitetaan taas jenkkikärry perään. Rahkeita on matalaan 11-aikaan, ja tämä hevonen pystyy tekemään itse juoksuaan. Minusta tässä on mahdollisuuksia, kertoo Frode Hamre.

– Lady Zappa (6) on iskussa ja alkumetreillä pikkuisen nopeampi kuin Carisma Sisu, vaikka jälkimmäinenkin lähtee ok. Olisi tärkää päästä sisäradalle, koska lähtöön on odotettavissa kova tempo läpi. Tässäkin koitetaan maksit: jenkkikärryt ja paljasjaloin, toteaa Petri Salmela.

– Tabasco C.D. (9) tuli Kungapokalenin finaalissa voimissaan maaliin. Se tuntuu treenissä fantastiselta, ja ysirata ei välttämättä ole paha, kun näissä ajetaan usein "urku auki"? Sitä ehkä kevennetään rautakengästä alumiiniin, mutta se ratkeaa sunnuntaina. Uskon kovasti hevoseeni, paljastaa Stefan Granlund.

– Anita Roc (12) on aloittanut loistavasti meiltä. Viimeksi se ei ymmärtänyt keulassa, mistä on kyse, mutta otti lopulta ohjalle taas ja hoiti homman. Tästä hevosesta tykätään kovasti, mutta pelkään, ett nyt on tekemätön paikka, sanoo Anton Sverre Goopilta.

T75-6

– Vivid Wise Asia (1) on hoidettu Solvallan startin jälkeen, ja se näyttää hienolta treenissä. Juskon, että suoritus tulee olemaan hyvä, mutta olen hieman epävarma, mihin se kiihdytyksessä joutuu? Jos juoksu sujuu, uskon, ettäkärjessä taistellaan, vakuuttaa Anton Sverre Goopilta.

– Sorbet (2) sai täydellisen paikan ja pystyy avaamaan kovempaa kuin moni luulee. Tämä ori näyttää jäätävältä treenissä ja tulee olemaan hyvä tässä. Toki vastus on kova, mutta se pesi Vivid Wise Asin puhtaasti viimeksi johtavan rinnalta. Minusta Sorbet on yksi mahdollisista tässä, pohtii Thomas Hedlund.

– Disco Volante (3) starttasi viimeksi kovalla ohjelmalla pitkään joka toinen viikko. Nyt olemme valinneet toisenlaisen suunnitelman, ja antaneet hevosen ladata akkuja viisi viikkoa. Paikka on hyvä ja nopeimmat avaajat ovat ulkopuolella. Ei muutoksia: ilman etukenkiä ja avoimilla päävarusteilla mennään, kertoo Stefan Melander.

– Missle Hill (4) on nopea avaamaan, muttei ehkä pääse ohi Disco Volantesta ensi askelilla. Missle on hyvä takaakin, enkä pelkää, että keula olisi ainoa tapa päästä finaaliin. Nämä lähdöt ovat nyt niin tasaisia, että on tosi vaikea heittää arvioita, mutta olen varma, että finaalipaikkaan on saumaa. Jos minun pitää arvata, kumpi on edellä meidän hevosistamme, arvaisi Sorbetia, pohtii

Thomas Hedlund.

– Chief Orlando (5) oli liian aikaisin siivessä, kohelsi ja polki kengän pois. Seiitä tuli sitten uran ensimmäinen laukka autolähdössä. Hevonen tuntuu vähintään yhtä hyvältä kuin ennenkin, ja tässä täytyy varmaan koittaa eteenpäin heti startista, ei voine jäädä odottelemaan? Ei muutoksia karsintaan ainakaan, korkeintaan muutetaan reiällinen kokolappu ulkopuolella umpinaiseksi, kuvailee Pia Huusari.

– Milliondollarrhyme (6) on mennyt kovasti eteenpäin viime juoksusta, ja eihän ollut sen vika, että tultiin voimat tallella maaliin siinä. Olen tähdännyt tähän koko vuoden ja uskon, että huippukunto on siinä. Karsinnassa mennään kengillä, ja jos päästään finaaliin, otetaan ne pois, mitä olen odottanut vesi kielellä tällä hevosella. En tosiaankaan odota muuta kuin paikkaa finaalissa, fiilis on oikea, iloitsee Fredrik B Larsson.

– Looking Superb (7) on ollut filiaalissamme Malmössä Olympiaravien jälkeen. Sitä on hoidettu, ja hevonen näyttää upealta. Sillä ajettiin terävämpi hiitti tiistaina, ja kengät riisutaan jo karsinnassa. Ori menee tavallisilla kärryillä ja avoimilla päävehkellä, ihan kuin Åbyssä. Lähtörata ei ole niin tärkeä, koska ori ei ole kova avaaja. Uskon että tässä ajetaan kovaa, ja että me haemme paikan finaalissa, tuumii Frode Hamre.

– Earl Simon oli loistava Cenissa, ja sen pitäisi mennä siitä eteenpäin, koska startti oli ensimmäinen vähään aikaan. Keskiviikkona tullaan Ruotsiin, hevonen yöpyy Malmössä ja jatkaa sitten Tukholmaan. Ori kilpailee normaalisti kengittä, ja tarkoitus on plastata takakaviot, jotta ne kestävät kaksi hiittiä. Varustus on muutenkin sama kuin aina. Ori avaa ranskalaisittain kovaa, mutta nyt on vaikea arvioida, mihin tältä paikalta ehtii alussa, huokailee Jarmo Niskanen.

T75-7

– Elian Web (1) tuntuu edelleen älyttömän hyvältä. Asetelmat tosiaankin suosivat, ja jatkamme karsinnassa melko samalla varustuksella: etukenkien riisuminen jäänee mahdolliseen finaaliin. Minulla on hyvä fiilis tästä, kun hevonen on aivan parhaimmillaan, joten jännää tulee, vakuuttaa Katja Melkko.

– Billie de Montfort (2) on mennyt Ruotsissa kolme hyvää starttia ja se on sopeutunut sinne mainiosti. Oli erittäin tyytyväinen lauantain juoksuun. Björn ajoi aikaisin kiriin, ja lyhyemmän spurtin saadessaan se olisi luultavasti voittanut, mutta lähdöt menevät kuten ne menevät. Tamma on kovemmassa kunnossa, kuin aiemmilla Solvallan reissuillaan. Lähtöpaikka antaa minulle optimismia finaalipaikan suhteen, huomauttaa Sébastien Guarato.

– Tae Kwon Deo (3) teki kanuunastartin Örebrossa ja sen jälkeen on trimmattu hevosta tähän. Kaikki tuntuu erinomaiselta, ja rata-arvonnassakin oli voittajafiilis. Emme kuitenkaan uhraa ihan kaikkea karsintaan, sillä hevonen tulee olemaan parempi finaalissa. Näin kävi, kun se voitti Sprintermästarenin viime vuonna, kertoilee Dante Kolgjini.

– Attraversiamo (4) olisi voinut saada paremman, mutta myös paljon huonomman lähtöradan. Ori on tuntunut mainiolta Solvallan jälkeenkin, vaikka mitään ME-tempoja ei ole esiintynyt treenissä. Karsinnassa mennään kengillä ja jenkkivaunulla. Päävarusteista päätämme Erikin kanssa lähempänä starttia. Viimeksi mentiin avovarusteilla, mutta laput voisivat tuoda vauhtia alkuun, päätetään se sitten, painottaa Svante Båth.

– Cokstile (5) on ollut treenissä todella upea, ja se on hevonen, joka voi voittaa Elitloppetin. Ori avaa lujaa ja pystyy parantamaan ennätystään. Teemme kaikkemme ollaksemme kolmen sakissa ja saadaksemme kunnon paikan finaaliinkin, raportoi omistaja Renato Santese.

– Racing Mange (6) väläytti mahtavaa virettään lauantaina. Lämmitys oli ihan yhtä arvokasta infoa, kuin startti. Hevonen on juuri sellainen, jollaiseksi sen haluaisinkin. Nyt ei voi tehdä enää mitään paremmin, kaikki säädöt ovat maksimissa, laskeskelee Joakim Lövgren.

– Makethemark (7) oli loistanut ennen starttia Kööpenhaminassa, mutta startissa ravi ei toiminut. Säästimme kavioita Solvallaan kevyillä kengillä, ja se ei Lundenin tiukahkoissa kurveissa ollut nappiin. Nyt nappaamme kengät pois jo karsinnassa, ja minä ainakin olen asennoitunut, että ajamme kaksi hiittiä pyhänä, Petri Salmela pamauttaa.

– Propulsion (8) on treenannut kotona talven Ranskan reissun jälkeen säännöllisesti Elitloppet tähtäimessä. Nyt arvonta meni hankalasti, ja en oikein keksi juoksunkulkua, missä 'Proppen' ehtisi kärkeen. Hevosen pitäisi olla ihan älytön päästäkseen edes finaaliin, ja tottapuhuen on jopa hieman toivoton olo, huokailee Thomas Hedlund.