USA:sta vahvistettiin Propulsionin Ruotsissa kielletty hermo-operaatio

Uutiset Riku Niittynen

Elitloppet-voittaja Propulsionin urasta Ruotsissa on kehkeytymässä varsinainen soppa. On paljastunut, että ori on läpikäynyt Pohjois-Amerikassa hermojenkatkaisuoperaation. Sellaiset hevoset eivät naapurimaassamme saisi kilpailla - eivätkä edes astua siitosoriina!