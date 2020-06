Hippoksen eläinlääkäri Tala: "Propulsionilla ei kilpailuoikeutta Pohjoismaissa"

Anu Leppänen

"Ihmisillä on puruja päässä!" Propulsion on onnellisen tietämätön ympärillään vellovasta myrskystä.

Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala kertoo Suomen Hippoksen kannan sekä arvionsa "Tapaus Propulsionista".

"Jos on tosiaan faktaa, että Propulsionin hermoja on Pohjois-Amerikassa operoitu, on tapaus hyvin ongelmallinen Ruotsin keskusjärjestölle", Tala toteaa.

"Aikanaanhan Suomessa vaikuttanut ori Friendly Face tosiaan ei saanut Ruotsissa kilpailla samasta syystä. Friendly Facen ajan jälkeen ns. hermokatkaistujen hevosten kilpailuoikeus on kielletty kaikissa Pohjoismaissa. Euroopan tasolla ei tietääkseni ole otettu kantaa. Ruotsissa on vielä erikseen kielletty tällaisen hevosen käyttäminen myös siitoksessa. Suomessa ei siitoskäytössä oteta kantaa tuohon. Myös Amerikassa näiden kilpaileminen on nykyään tietääkseni kiellettyä. Kaiken kaikkiaan se on jotenkin vanhanaikainen toimenpide nykymaailmassa."

Kuinka arvelluttavasta toimenpiteestä on kyse?

"Itse toimenpidettä ei ole kielletty. Se on joidenkin hevosten tapauksessa jopa perusteltu hevosen hyvinvoinnin kannalta, jotta kyseinen yksilö voi elää suhteellisen normaalia hevosen elämää. Kilpailutoiminnassa se on kuitenkin ehdottoman kiellettyä."

Propulsionin tapauksesta odotellaan nyt kannanottoa Ruotsin keskusjärjestöltä. Miten oriin kilpailu- ja siitostulosten naapurimaassa tulee oikein käymään? Oriin voitot mitataan Pohjoismaissa kymmenissä miljonissa kruunuissa ja se on juossut ennätyksiä useilla kilparadoilla.

Pääset tästä Propulsionin kilpauran startteihin (8.5.2016 ja 7.5.2017 ori juoksi Finlandia-ajossa Vermossa).

Tästä linkistä pääset MT Ravinetin aamun uutiseen Propulsionin kielletystä operaatiosta Amerikassa.