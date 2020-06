Daniel Redén avautuu Propulsionista – yksi lause kiinnittää huomion

Anu Leppänen

Tapaus Propulsion koettelee koko ruotsalaisen raviurheilun uskottavuutta. Ruotsalaisten lehtitietojen mukaan ensimmäiset korvausvaatimukset Propulsionille hävittyjen lähtöjen palkintorahoista ovat jo tulleet Svensk Travsportille.

Kirjoituksessa Redén kuvailee, miten Propulsion hankittiin Stall Zetille, ja perustelee hyvin uskottavasti, miten sille tehdystä hermokatkaisusta ei ollut saatavissa tietoa.

”Jos olisimme tienneet siitä, emme olisi tietenkään huutaneet Propulsionia, ja jos olisimme saaneet tiedon siitä edes Ruotsiin rekisteröinnin yhteydessä, olisimme vaatineet rahoja takaisin ja palauttaneet hevosen.”

Huomio tekstissä kiinnittyy kuitenkin yhteen lauseeseen, ja siinä yhteen sanaan:

”Kun hevonen viedään maasta, eri maiden (keskus)järjestöt hoitavat paperityöt. Olemme vuosien saatossa tuoneet maahan valtavan määrän hevosia, ja usein emme saa edes kopiota vientisertifikaatista, joka Svensk Travsportille lähetetään.”

Usein-sana huolella kirjoitetussa ja lakimiesten varmasti tarkistamassa tekstissä antaa kuitenkin ymmärtää, että juuri tässä tapauksessa kopio vientisertifikaatista on saatu. Ellei olisi, se varmasti nimenomaisesti kerrottaisiin ja siihen vedottaisiin tietämättömyyden perusteena.

Jos näin on käynyt, vastuuta rekisteröintivirheestä on erittäin vaikea sälyttää yksin Svensk Travsportin harteille. Ravinetin tietojen mukaan tieto hermokatkaisusta on kirjattu vientisertifikaattiin niin selkeästi, että jos sertifikaatin saa ja lukee, sitä on käytännössä mahdotonta olla huomaamatta.

Miten – tai miksi – näin on Svensk Travsportissa käynyt, on oma kysymyksensä, jota selvitetään parasta aikaa.

