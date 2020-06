Lähdekorpi ostoksilla – kymppiaikainen kruunumiljönääri Koivuselle treeniin

Kari Lähdekorpi on tehnyt mielenkiintoisia hankintoja. Suurhevosenomistajan katrasta vahvistavat ruotsalaistahoilta ostetut Tito C.A. ja Jeppas Tarpon sekä Pekka Korvella valmentautunut Arnie Express.

Jussi Korkia-aho

Kari Lähdekorpi tunnetaan aktiivisena hevoskaupan tekijänä. Onnistuneita ostoksia on mm. Pastore Bob, jonka juoksema Finlandia-ajon pokaali on arkistokuvassa Lähdekorven kainalossa.

Tito C.A. saapuu värittämään Suomen avoimia sarjoja. Kyseessä on vasta viisivuotias menijä. Kanadassa syntyneen ruunan voittosumma hipoo kolmea miljoonaa kruunua. Tuoreimmassa startissaan Tito C.A. tykitti ennätystuloksensa 10,4. Elitloppet-viikonlopun aattona Hagmyrenissä kisatulla vauhtimaililla edelle jäivät vain Antonio Tabac ja Going For Gold Zaz.

”Ylitalon Arvon kanssa ostettiin kimpassa. Mielenkiintoinen hevonen, ilman muuta. Tito C.A. on kisannut ruunana vasta tämän vuoden starttinsa, joten voi olla, että ruunauksen positiviinen vaikutus korostuu vielä jatkossa”, Kari Lähdekorpi näkee.

Tito C.A. kilpaili Ruotsissa ollessaan Stefan Melanderin valmennuksesta käsin.

”Yleensä en iske Melanderin hevosiin hirveän hanakasti kiinni, sillä niillä voi olla vaikea muiden pärjätä. Meidän Pekka osti kuitenkin Stefanilta juuri hevosen, joka on menestynyt hyvin, joten se rohkaisi tekemään kaupat.”

Klassinen kysymys: oliko kauppasumma huomattava?

”Oli”, naurahtaa Lähdekorpi.

Tito C.A. menee treeniin Lähdekorven luottomiehelle Harri Koivuselle. Ruuna saapuu Suomeen torstaina.

Jeppas Tarpon on lahjakas 4-vuotias ruuna. Alku-uran 11 starttia ovat tuoneet kolme voittoa, kolme kakkosta ja kaksi kolmosta. Jeppas Tarponin voittosumma on hieman päälle 200 000 kruunua. Ruuna kilpaili Johan Sundgrenin valmennuksessa.

”Jeppas Tarpon jää Ruotsiin ja menee valmennukseen meidän Hannalle. Siinäkin on kimpassa Ylitalon Arvo.”

Myös Arnie Express on nelivuotias Ruotsissa syntynyt ruuna. Sen Lähdekorpi osti IMT-Talli Oy:ltä. Ennätystuloksiaan toukokuussa takonut ravuri suuntaa niin ikään Hanna Lähdekorven treeniin. Arnie Expressissä on mukana Karin poika Pekka Lähdekorpi.

”Olen sanonut niinkin, että Korven Pekalla aiemmin olleilla hevosilla eivät muut voi menestyä, mutta nyt koetetaan. Arnie Expressissä kiinnosti se, että ruunalta ei ole koskaan riisuttu kenkiä startissa. Mun mielestä siihen tulee silloin pykälä lisää.”

Lähdekorpi on ollut aktiivinen myös myyntipuolella. Janne Mäenpää osti häneltä Target Kronosin ja Justice Åsin. Molemmat menevät valmennukseen Nina Pettersson-Perklénille.

”Rotaatio on hyvästä. Lisätään toisesta päästä ja vähennetään toisesta”, kommentoi Lähdekorpi viimeaikaisia liikkeitään.

