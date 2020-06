Vauhti kiihtyy maailmalla: ME-tammat vastakkain perjantaina - Gimpanzee 09,2 - Örjanille seitsikko

Korona pysäytti raviurheilevankin maailman kevääksi, mutta nyt satelee vauhdikkaita uutisia monelta suunnalta. Amerikassa huippukausi sijoittuu loppukesään ja syksyyn, mutta jo nyt ollaan kovissa vauhdissa. Ranskan tähdillä on ongelmia, ja naapurissa Örjan Kihlström on liekeissä. Alla makupaloja kansainvälisiltä kilpakentiltä tällä viikolla.

Ville Toivonen

Axevallan valmentaja Ville Karhulahti koki ison takaiskun, kun suomalainen suurhevosenomistaja Onkel Invest Oy siirsi hevosiaan pois tallistaan. Entisellä "Stig H:n" ykkösmiehellä on treenissä 18 hevosen siirron jälkeen enää toistakymmentä hevosta.

POHJOIS-AMERIKKA

"Rapakon takana" ravikauden huippukohdat koetaan loppukesästä syksyyn, kun isoin kisa The Hambletonian ajetaan usein päälekkäin kotoisten kuninkuusraviemme kanssa elokuun alussa. Triple Crown päättyy Lexingtonin The Red Mile -radalla lokakuun alkupuolella. Sitä seuraa vielä mm. Breeders Crownin finaalit. Amerikassakin korona pysäytti ja aiheuttaa lamaa vieläkin, mutta viime vuotiaiden kovaan ruotsalaisomistuksessa kilpailevaan G-kolmikkoon kuuluva Gimpanzee (Chapter Seven), 4, paineli saman kilometriajan 09,2, jonka Ecurie D. meni Solvallassa. Gimpanzeekin meni aikansa 1000 metrin radalla Tioga Downsissa. Brian Sears ohjasti Marcus Melanderin valmennettavaa.

Courant Stablen Anders Ström on osaakkaana tai omistaa yksin kaikki G-kolmikon (lisäksi Green Manalishi ja Greenshoe) menijät. Gimpanzeen hän omistaa yhdessä Svenska Reklamfinansin Lennart Ågrenin kanssa. Gimpanzeellä oli suunnitelmia mahdollisesta Elitloppetista, mutta viimeistään korona vei senkin mahdollisuuden.

Perjantaina The Meadowlandsissa on luvassa lisää huippuvauhtia, jos olosuhteet sallivat. Maailman kaikkien aikojen nopeimmat tammat Manchego (Muscle Hill) 07,7 ja Atlanta (Chapter Seven) 07,9 kohtaavat toisensa Miss Versatility -tammasarjan alkukilpailussa. Atlantahan vei Hambon 2018 oriiden ja ruunien turvan edestä, kun Manchego voitti samana päivänä Oaksin. Manchego tulee tamman uran alkuvaiheessa valmentaneen Jimmy Takterin tyttären Nancy Takterin (ent. Johansson) tallista, ja Atlanta Ron Burkelta (Hambon tamma voitti Rick Zeronin tallista).

RANSKA

Myös Jean-Michel Baziren uusinta "ruunakuningasta" Cleangamea (Ouragan de Celland), 6, haviteltiin Elitloppetiin, mutta ei saatu. Ruuna aloitti koronanjälkeisen kautensa Caenista 18.5. laukalla kesken matkaa, mutta se ehti kovalla lopetuksella vielä rahoille. Kesäkuun alussa se jäi Lavalissa ajetuissa Vincennesin raveissa (koronarajoitukset pääkaupungissa) kakkoseksi Enino Du Pommereuxille (Coktail Jet). Keskiviikkona oli vuorossa Grand National du Trot Maure de Bretagnen radalla, ja taas tuli laukka sekä nyt hylkäys, joka Ranskan raveissa tulee lyhyemmästä väärästä askellajista, kuin Pohjoismaissa. Loppusuoralla laukkaa ei sallita lainkaan.

Earl Simon (Prodigious), 6, sen sijaan tuli Elitloppetiin, näki ja voitti karsinnan, mutta tuli hylätyksi murtautumisesta finaalissa. Ori tuli kolmantena maaliin Elitloppetin finaalissa, mutta sen omistaja menetti 750000 kruunun palkinnon hylkäykseen. Earl Simon oli voittanut mainitun Caenin kisan, jossa Cleangame laukkasi kevät-kesäkauden aluksi. Kotimaahan palattuaan oriin jalkoja tutkittiin ultraäänellä, ja Jarmo Niskasen valmennettavan etujalan jänteessä oli pieni vamma. Vakavuus ratkeaa uusissa ja tarkemmissa tutkimuksissa, mutta jonkinlaista taukoa on tulossa joka tapauksessa.

RUOTSI

Örjan Kihlström oli hurjana keskiviikon Solvallan raveissa. Lähellä Solvallaa asuva ohjastajasuuruus vei ensimmäistä kertaa urallaan peräti seitsemän voittoa kaikkiaan 10 lähdöstä. T86-kohteista mies otti kuusi tolppaa. Palkinnot olivat lisäksi normaaleja 86-lähtöjä isompia, 100000 kruunusta ylöspäin, ja Prix Readly Expressin ykkönen Don Fanucci Zet (Hard Livin) nappasi 400000 naapurin valuuttaa. Daniel Redénin valmennettava sai näin revanssin Kungapokalenin finaalin maalikamerankuvatapiosta. Sen miljoonan kruunun ykkösrahan vienyt Aetos Kronos (Bold Eagle) oli nyt kakkonen johtaneen Don Fanuccin ulkopuolelta ja Kungapokalenissa laukannut Green Manalishi (Muscle Hill) kolmas.

Suomalainen suurhevosenomistaja Onkel Invest Oy (Päivi Laakkonen-Mäkihonko) nostatti keskiviikkona otsikoita siirtäessään uutisen mukaan tekstiviestillä ilmoittaen kaikkiaan 18 hevosta pois Ville Karhulahden valmennuksesta Axevallasta. Svensk Travsportin nettisivun mukaan ainakin osa hevosista on siirtynyt Suomeen. Kyseinen ryhmä oli yli puolet Karhulahden tallin pääluvusta.

