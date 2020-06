Björn Goop sinetöi hienon Kymi GP:n kahdella hevosella

Terhi Piispa-Helisten

Björn Goop tuo roppakaupalla väriä tämän kesän Kymi Grand Prixiin.

Parhaat saattoivat tulla viimeisenä mukaan, sillä Goopilla on tarjota Kouvolaan todellakin kova kaksikko. Moni Viking on ollut hänen tallistaan voittamaton Pohjoismaissa. Pariisin kolmen voiton pohjalta nyt on jo viisi peräkkäistä ykköstä, ja pitkät matkat Åbyssä ja Solvallassa on hoideltu suvereenisti. Goop valitsee silti itselleen toisen ajokin, sillä Ranskassa oriilla lähes voittamattomasti ajanut Pierre Vercruysse tulee Kouvolaan ajamaan tätä hevosta.

Vitruvio teki viime kesänä Norjassa Jorma Kontion ohjastamana ja Alessandro Gocciadoron valmentamana uskomattomat esitykset voitoissaan Oslossa ja Jarlsbergissä. Sittemmin on ollut tahmemapaa, mutta siirryttyään ennen tämän kauden Oslo GP:tä Goopille ori teki käsittämättömän esityksen Bjerkessä, vaikka kolmanneksi jäikin. Ori kilvoitteli 07-vauhtia ensimmäisen 1000 metriä Elian Webiä vastaan. "Eetu" väsyi, mutta Vitruvio taisteli uskomattomasti kolmanneksi. Goop ilmoitti MT Ravinetille ajavansa Vitruviota itse Kouvolassa.