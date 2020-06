Elina Paavola

Staro Miamin ennätys kirjataan nyt lukemin 1.11,3aly.

Lämminveritammojen avoin mailin ryhmäajo oli Staro Miamin heiniä. Se juoksi toista rataa ilman vetoapua ja rutisti varmoin ottein kärkeen ratkaisumetreillä. Voittoaika oli 1.11,3.

"Tamma on niin vahva, että uskoin nujertavani muut tuosta kuolemanpaikaltakin. Se on loistavasti kilpailutettu hevonen valmentajan toimesta ja omistaja on antanut vapaat kädet siihen", Forss kiitti valmentaja Aripekka Pakkasta ja omistaja Martti Simosta.

Staro Miami on voittanut uransa 23 startista 12. Voittosumma on reilut 450 000 euroa.

"Osaan kuvitella, että tamma voi vielä tuplata voittosummansa", Forss sanoi.

Päivän urheilullisiin kohokohtiin kuului myös Don Williamsin juoksema Suomen ennätys. Hieman harvinaisempi kilpailumatka, 3 100 metrin ryhmäajo, taittui keulapaikalta kilometriaikaan 1.14,1.

Ranskassa syntyneen Don Williamsin omistaa Talli Don Hyvät. Sitä valmentaa Markku Nieminen ja ohjissa oli Ari Moilanen.