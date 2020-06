Viikon vieras: Kohtalo iski baaritiskillä silmää - rokkimiehen ruuna ravaa Ranskassa voittoja

Yrjö Piiraisen hevosomistajan ja -kasvattajan ura sai alkunsa kotkalaisravintolassa iloisena iltana. Nyt hänen Whole Lotta Lovensa on Suomen suurimpien ravilähtöjen kutsuvieras.

Whole Lotta Loven Suomen ajan treenari Juuso Holttinen ja omistaja-kasvattaja Yrjö Piirainen pääsivät yhdessä juhlimaan Kasvattajakruunun voittoa. Viimeiset kaksi vuotta Ranskassa valmentautunut Whole Lotta Love on tähänastisen uransa isoimman haasteen äärellä lauantaina, kun ruuna starttaa Kymi Grand Prix'ssä.

Oli vuosi 2007. Kotkalainen Yrjö Piirainen istui vapaailtaa omistamassaan ravintolassa For Youssa yhtiökumppaninsa Mika Pakkasen kanssa.

Illanvietto vieri rempseästi eteenpäin. Ennen pitkää - tai tässä tapauksessa pitkien välissä - kaverusten seuraan liittyi ravintolan kantakasvo. Hän oli leikannut hevosalan aviisista irti myynti-ilmoituksen. Siinä kaupattiin For You -nimistä lämminveritammaa.

Piirainen oli innostunut raveista vuosia aiemmin nimenomaan Pakkasen kanssa. Hevosta hän ei ollut vielä omistanut, mutta ajatus ravintolan nimikkotammasta alkoi kiehtoa.

Tammaa myytiin pieninä osuuksina. Kauppaamatta oli vielä 35 prosenttia. Piirainen ja Pakkanen päättivät siltä istumalta ostaa yrityksensä nimiin jäljellä olevat osuudet.

”Pienessä hönössä syntyy reippaita ratkaisuja. Ei siinä mitään, lasku oli maksettava seuraavana aamuna. Eikä se mikään pieni lasku ollutkaan. Loveyoulainen tamma sentään oli kyseessä. Tuosta 35 prosentista piti viisinumeroinen summa pulittaa”, Piirainen muistelee naureskellen.

For Youn kilpaura jäi lyhyeksi. Kun Piirainen ehdotti kimpan jäsenille, että aletaan kasvattajiksi ja astutetaan tamma, ei ajatus saanut kannatusta. Niinpä For You Kotka Oy osti ravintolansa kaimahevosen kokonaan itselleen.

Yrityksen muut osakkaat Tero Hovi ja Markus Ettamo eivät ole laji-ihmisiä, mutta he olivat hengessä mukana.

For Youn ensimmäinen varsa on kelpo kilpuri Ramble On, joka on voittanut 15 kertaa. Toinen jälkeläinen oli sitten jo jättipotti, tämän vuoden armoitettuun Kymi Grand Prix-kymmenikköön kutsuttu Whole Lotta Love.

”Onhan se uskomatonta, että jo toinen kasvatti saa kutsun Kymi GP:n kaltaiseen isoon kisaan. Ei ole tarvinnut katua sitä baarissa tehtyä ostopäätöstä tai sitä, että ryhdyttiin kasvattajiksi.”

Kuka toimii kimpan jalostusasiantuntijana?

”Minä olen opetellut matkan varrella asiaa. Mäenpään Oskari on ollut iso apu, ja hänen opeillaan lähdettiin liikkeelle”, Piirainen kertoo.

Yhtiön omistamien hevosten pääluku on kasvanut jo kahdeksaan. Viidesti varsonut kantatamma For You elää ja voi hyvin. Yrityksellä on kasvatusta jo toisessa polvessa, sillä For Youn jälkeläinen Living Loving Maid on siirtynyt siitokseen. Sillä on kaksi varsaa.

Yrityksellä ei ole omia talleja tai tarhoja, joten kaikki toiminta on ulkoistettu. Tämä nostaa taloudellista riskiä tuntuvasti.

”Luotamme ammattilaisiin. Pyrimme satsaamaan kaikessa toiminassamme laatuun, niin orivalinnoissa kuin hoidossa ja valmennuksessa.”

Yrityksen kasvattamat hevoset saavat nimensä Led Zeppelinin kappaleista.

”Led Zeppelin oli elämää suurempi bändi. Musta tuli fanaattinen fani jo suurinpiirtein silloin, kun täytin metrin verran pituutta. Bändillä on mahtavia rock-ralleja, mutta sitten myös hitaampia kappaleita, kuten Rain Song. Ne ovat kuin taideteoksia.”

Vuonna 1969 syntynyt Piirainen ei harmikseen ehtinyt nähdä Led Zeppeliniä keikalla. Yhtyeen aktiiviura päättyi 1980 karmaisevalla tavalla, kun rumpali John Bonham menehtyi tukehtumalla omaan oksennukseensa. Tapahtumaa edelsi rankka ryyppyrupeama. Bonham oli legendan mukaan kiskonut illan aikana kitusiinsa 40 annosta vodkaa.

”Laulaja Robert Plantin soolokeikalla olen käynyt kolme kertaa”, Piirainen lohduttautuu.

Whole Lotta Love aloitti uransa Juuso Holttisen valmennuksessa. Raamikkaan ruunan menestys oli mainiota, joskin taso tuppasi heittelemään. Varsavuosien paras meriitti oli Kasvattajakruunun voitto.

Rahaa kertyi kolme- ja nelivuotiskausien aikana yli 70 000 euroa. Näin viisivuotissesongin koittaessa oli edessä tenkkapoo.

”Ruuna joutui juoksemaan kovia vastaan, käytännössä avoimia lähtöjä.”

Menestys oli kauden 2018 alussa vaatimatonta. Piirainen tutki Ranskan kilpailukutsuja. Hän havaitsi, että siellä olisi Whole Lotta Loven kaltaiselle viisivuotiaalle viljalti passeleita lähtöjä tarjolla. Tarjontaa riittäisi myös tuleville kausille, eikä Ranskassa ollut tarkoitus vain piipahtaa.

”Vaikka baarimikot ymmärtävät kaikkia kieliä, niiden puhuminen ei luonnistu samalla tavalla. Sain Mäenpään Oskarilta Brita Flanderin yhteystiedot, ja hänen kauttaan aloimme hoitaa asioita Ranskaan päin. Brita on tavallaan meidän tiimin manageri.”

Flanderin suosituksesta Whole Lotta Loven eli ”Laten” valmentajaksi löytyi Philippe Daugeard. Laten laukut pakattiin kesällä 2018, ja matka kohti Normandiassa sijaitsevaa Daugeardin tallia alkoi.

Mutta ei tuonut uusi maakaan mukanaan välitöntä menestystä. Ensimmäinen Ranskan-voitto antoi odottaa toista vuotta.

”Philippekin oli oikein pahoillaan meidän puolesta, kun ykkösen saaminen kesti niin kauan, vaikka hevonen oli kaiken aikaa iskussa. Latelle olivat vain Ranskan volttikiemurat vaikeita. Olivathan Suomenkin vastaavat ruunalle haastavia.”

Kun menestysputken tukkinut tulppa oli saatu pois, mannaa alkoi virrata. Whole Lotta Love on kisannut viime syyskuun lopusta tähän päivään 12 kertaa. Voittoja on tullut seitsemän. Tiliä on tällä aikajanalla kertynyt yli 113 000 euroa.

Ruunansa Ranskan kisoja Piirainen ei ehtinyt käydä katsomassa paikan päällä ennen koronakevättäkään.

”Tässä on kuusi lasta ja yritys hoidettavana, joten vaikka miten on mieli tehnyt, ei aikaa vain ole löytynyt.”

For You -ravintolassa on Whole Lotta Loven voittoja juhlistettu asiakkaiden kanssa. Raviväki on erityisen tervetullutta Piiraisen ja kumppanien paikkaan.

”Meillä tarjotaan aina kahvit kaikille totoajille.”

Suomeen Whole Lotta Love saapuu Piiraisen mukaan keskiviikkona tai torstaina. Ruuna majoittuu Kärkölään Flanderin ja Erik Skutnabbin talliin.

Kymi GP:n jälkeen edessä on Suur-Hollola-ajo. Sen välierät ravataan 4. ja finaali 5. heinäkuuta.

”Ovathan nämä sellaisia hevosenomistajan tähtihetkiä. Se tässä vielä on, että kun kyseessä on oma kasvatti. Nimeä myöten on kaikki mietitty itse.”

Kun Whole Lotta Love vei nimiinsä Kasvattajakruunun, Piirainen tuumi tuolloin, ettei rinnassa riehunutta tunnetta voi ylittää. Entä jos Late voittaa Kymi GP:n ja Kouvolan raviradan kaiuttimista alkaa valua Jimmy Pagen kitarastaan esiin loihtima Whole Lotta Loven alkuriffi?

”On se varmaan Kasvattajakruunu potenssiin kymmenen. Tämän vuoden Kymi GP on niin mahtava lähtö, että jos tuossa pärjää, niin huh. Jo pelkkä mukaan pääseminen tuntuu voitolta.”