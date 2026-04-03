Pääsiäisen ravit: Huippuhevosten kohtaaminen Mikkelin hopeassaPääsiäisviikon pääravit ajetaan lauantaina Mikkelissä. Einari Vidgrén oy:n omistama Fine Manners näyttää vauhtivarojaan sunnuntaina Ruotsin puolella.
Perjantai 3. huhtikuuta
Turun Metsämäessä pidetään perjantaina suositut Pitkäperjantain perheravit. Ilmaistapahtumassa on viiden poninlähdön ja 11 ravilähdön lisäksi myös runsaasti oheistoimintaa. Ponilähdöt alkavat jo kello 11.00. Ensimmäinen ravilähtö starttaa kello 13.10.
Lämminveristen ykkössarjassa Olli Koivusen ohjastamaa Extremaa suosii maililla ykkösradan lähtöpaikka. Vaikka alustavan tiedon mukaan tällä kertaa jalassa ovat kaikki kengät, voi tamma olla kisassa silti vahvoilla.
Myös perjantaina Ruotsissa juostaan T85-ravit. Tällä kertaa kierros on Färjestadissa, jossa pääpeli menee kiinni kello 16.10.
Färjestadissa kannattaa seurata viisivuotislähdössä kisaavan Allegiantin suoritus. Jenkkituonti voitti viime vuonna kolme ensimmäistä Ruotsin starttiaan komealla tyylillä. Elitloppet-viikonlopun nelivuotislähdössä Daniel Redénin valmentama tamma oli suorastaan pökerryttävän hyvä.
Päivän pääkilpailu on Prinssi Carl Philipin lähtö, jonka suosikki on niin ikään Daniel Redénin laatutallista radalle palaava Keep Asking. Viisivuotias jenkki rallatteli viime vuonna seitsemästä startista iloisesti viisi voittoa, ja yli viiden kuukauden tauosta huolimatta se on suosikki myös Färjestadin arvolähdössä.
Lauantai 4. huhtikuuta
Mikkelin Toto75-raveissa on ainekset hienoon iltapäivään. Lämminveristen Hopeadivisioonassa kohtaavat Excusez Moi, Star Photo, Need’em ja Ete Jet. Excusez Moin ja valmentaja Jarno Kauhasen kuuluiset voi pääsiäisenä lukea MT Hevosista.
Kylmäveristen kultadivisioonassa on jaossa myös Kuninkuusraveihin oikeuttavia pisteitä. Lähdön mielenkiintoisin osallistuja on talvitauolta palaava Paavolan Hurmos, joka alkaa seitsemänvuotiaana haastaa tosissaan maamme suomenhevosparhaimmistoa.
Seura on välittömästi kovaa luokkaa, sillä vastassa ovat muun muassa edellisen pistelähdön voittanut Pro sekä vastikään kolmannen Suomen Cupin voittonsa napannut Morison.
ATG:n viikon päätuote Toto85 ravataan pääsiäislauantaina Norjan puolella Klosterskogenissa. Lämminveristen päälähdössä norjalaisnousukas Charron saa haasteen ruotsalaisvierailta Betting Pacerilta ja Bicc’s Tobeelta.
Kylmäveristen kovimmassa koitoksessa vahvimmilla ovat norjalaiset Grisle Tore G.L. ja Stumne Fyr. Ruotsalaisia tupsujalkoja ei Norjaan ole lauantaina intoutunut.
Sunnuntai 5. huhtikuuta
Sunnuntaina Lappeessa on todellinen maratontapahtuma, sillä 12 ravilähdön lisäksi ajetaan viisi ponilähtöä. Ensimmäinen ponilähtö juostaan kello 10.45 ja ravit alkavat kello 13.00.
Ruotsissa jatketaan Toto85-ilottelua myös sunnuntaina. Kierros järjestetään Rommessa. Suomalaisittain mielenkiinto kohdistuu Einari Vidgren oy:n omistamaan Fine Mannersiin, joka aloitti kautensa Gävlessä huippuesityksellä.
Mattias Djusen valmentama ruuna on lähtönsä suosikki takarivin paikasta huolimatta. Fine Manners saattaa kiinnostaa tänä vuonna jopa suomalaisia suurkilpailujärjestäjiä.
Maanantai 6. huhtikuuta
Maanantaina ravataan Rovaniemellä. Rata on ollut myrskyn silmässä maaliskuisten keliongelmien ja toimitusjohtajan irtisanomisen vuoksi. Maanantain euronelkkuraveissa on ohjelmassa lämminveristen hopeadivisioonakarsinta.
Ruotsissa ravataan Hagmyrenissä. Viisi- ja kuusivuotiaitten kylmäverilähdössä kautensa aloittaa hurjaluokkainen Majblomster.
