Poliisi: Varo ostamasta aggregaattia kaupustelijoilta Vaasan seudulla laitteita on kaupattu aggressiivisesti kovaan hintaan.

Jaa Kuuntele

Poliisi neuvoo poistumaan paikalta, jos kaupustelu muuttuu aggressiiviseksi. Kuva: Jaana Kankaanpää

Harri Kallio-Kurssi

Pohjanmaan poliisi varoittaa sosiaalisessa mediassa sähköä tuottavien aggregaattien epämääräisistä kaupustelijoista.

Poliisin tietoon on tullut tapauksia, joissa ulkomaalaiset myyjät ovat kaupanneet aggregaatteja erittäin korkeaan hintaan Vaasan alueella.

Myyntitilanteet voivat olla painostavia, nopeita ja hämmentäviä. Erityisesti iäkkäät henkilöt voivat joutua tilanteeseen, jossa ostospäätös tehdään painostuksen alla.

Poliisi ohjeistaa toimimaan näin:

älä tee ostopäätöstä kiireessä

älä maksa käteisellä tai kortilla tuntemattomalle myyjälle

pyydä aina kirjallinen tarjous ja yrityksen tiedot

vertaile hintoja ennen päätöstä

poistu tilanteesta, jos myynti tuntuu aggressiiviselta

Ota asia puheeksi läheisten kanssa

Nyt on poliisin mukaan hyvä hetki keskustella esimerkiksi omien vanhempien, isovanhempien tai muiden iäkkäiden läheisten kanssa siitä, miten tällaisissa tilanteissa kannattaa toimia.

“Jos joku tulee myymään jotain yllättäen tai pysäyttää kauppareissulla, älä osta heti. Soita ensin minulle tai jollekin läheiselle”, poliisi neuvoo.

Somekirjoittelun mukaan kaupusteluun saattaa liittyä punainen farmariauto.