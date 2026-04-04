Poliisi: Varo ostamasta aggregaattia kaupustelijoiltaVaasan seudulla laitteita on kaupattu aggressiivisesti kovaan hintaan.
Pohjanmaan poliisi varoittaa sosiaalisessa mediassa sähköä tuottavien aggregaattien epämääräisistä kaupustelijoista.
Poliisin tietoon on tullut tapauksia, joissa ulkomaalaiset myyjät ovat kaupanneet aggregaatteja erittäin korkeaan hintaan Vaasan alueella.
Myyntitilanteet voivat olla painostavia, nopeita ja hämmentäviä. Erityisesti iäkkäät henkilöt voivat joutua tilanteeseen, jossa ostospäätös tehdään painostuksen alla.
Poliisi ohjeistaa toimimaan näin:
- älä tee ostopäätöstä kiireessä
- älä maksa käteisellä tai kortilla tuntemattomalle myyjälle
- pyydä aina kirjallinen tarjous ja yrityksen tiedot
- vertaile hintoja ennen päätöstä
- poistu tilanteesta, jos myynti tuntuu aggressiiviselta
- Ota asia puheeksi läheisten kanssa
Nyt on poliisin mukaan hyvä hetki keskustella esimerkiksi omien vanhempien, isovanhempien tai muiden iäkkäiden läheisten kanssa siitä, miten tällaisissa tilanteissa kannattaa toimia.
“Jos joku tulee myymään jotain yllättäen tai pysäyttää kauppareissulla, älä osta heti. Soita ensin minulle tai jollekin läheiselle”, poliisi neuvoo.
Somekirjoittelun mukaan kaupusteluun saattaa liittyä punainen farmariauto.
- Osaston luetuimmat