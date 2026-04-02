Hannes-myrskyn särkemä maneesin katto korjattiin talkoilla Urjalassa Maneesinomistaja Heidi Sinda iloitsee siitä, että yhteisöllisyys näytti olevansa yhä voimissaan.

Myrskyvahingoista kärsineen Hessi-tallin maneesin katolle jouduttiin laittamaan Hannes-myrskyn jäljiltä 440 neliötä uutta peltiä. Kuva: Heidi Sinda

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Valjakkoajosta ja suomenhevostoiminnastaan tutun Heidi Sindan Urjalassa sijaitseva ratsastusmaneesi joutui Hannes-myrskyn kouriin viime vuonna joulun välipäivinä. Myrsky repi katosta irti merkittävän määrän kattopeltejä.

Sinda ei enää asu itse Urjalassa, eikä hänellä ole siellä hevosia, joten maneesin katon korjaus mietitytti. Hän harkitsi ensin maneesin siirtämistä jollekin yhteisölle tai yhdistykselle, mutta kun sopivaa sellaista ei löytynyt, hän päätyi korjauttamaan katon itse.

Remonttifirmat eivät osanneet antaa paikanpäälläkään kustannusarviota, joten lopulta Sinda teki itse arvion ja tilasi tarvikkeet ja koneet. Sitten järjestettiin talkoot, joihin väki löytyi somen voimalla, ennen muuta hevosihmisistä ja puolison työtovereista armeijasta.

Pienkeräysluvan Sinda haki, ja sen avulla saatiin vajaa tonni rahaa.

”Sillä maksoi suurimman osan ruuveista”, Sinda hymyilee. ”Lahjoittajissa mukana oli suurin osa suomenhevos- ja valjakkoväkeä, vähemmän paikallisia käyttäjiä.”

Vaikka maksettavaa jäi reilusti itselle, mieli on nyt pelkästään hyvä. Omat laskelmat onnistuivat, ja yli 20-päinen talkooväki saapui paikalle. Tarpeeksi moni uskalsi nousta katolle, kukaan ei pudonnut sieltä ja viikonlopun aikana katto saatiin komeaan kuntoon. Myös alkuvuoden ja talkooviikonlopun säät olivat suosiolliset maneesin ja sen pohjan kannalta.

Ilmat olivat viime viikonloppuna suotuisat katon korjaamiseen. Kuva: Heidi Sinda

”Laajemmassa mittakaavassa kestävä toiminta rakentuu yhteisön varaan. Oli hienoa nähdä, kuinka ihmisiä saapui tontille, ei koska heidän oli pakko, vaan koska he halusivat”, Sinda kiittää. ”Olen tästä syvästi kiitollinen.”

Korjauksen myötä Hessi-tallilla päästään taas järjestämään tapahtumia: valjakkoajon Keilakunkku-kilpailu huhtikuussa, Suomenhevosten Kummajaiset -ratsastuskilpailu toukokuussa ja vikellyskilpailu heinäkuussa.