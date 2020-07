Vidgrénin perheen Grande Diva Sisu raflaavan StoSprinterin vahvin

Einari Vidgrén Oy:n omistama Grande Diva Sisu on kärkkynyt ikäluokkansa parhaiden tammojen joukossa kaksivuotiaasta saakka, mutta suuri tili on kiertänyt. PÄIVITETTY 23.22: DON FANUCCI ZETILLE SPRINTERMÄSTAREN 2020.

Antti Savolainen

Per Nordström valmentaa ja ohjastaa Einari Vidgrén Oy:n jalokiveä Grande Diva Sisua.

Halmstadin Sprintermästarenin tammakisan StoSprinterin finaalissa tilanne kääntyi. Vidgrénien Grande Diva varasti torstai-illan suomalaishuomion jo ennen illan varsinaista huipennusta - Sprintermästarenin finaalia. StoSprinterin finaalissa oli 800000 kruunun eli vajaan 80000 euron ykköspalkinto ja jättisuosikki Daniel Redénin tallin jenkkitamma Golden Tricksissä. Pitkään näyttikin siltä, että Örjan Kihlström narraa taas yhden suurvoiton joukkueelleen, mutta sen perässä koko matkan juossut Grande Diva Sisu kiri viimeisellä 100 metrillä puhtaasti ohi.

Grande Diva meni torstai-illan hämärtyessä mailin kilometriaikaan 11,2 ja nosti voittosummansa lähes 2,2 miljoonaan kruunuun. Se meni jo keväällä Jägersrossa johtavan rinnalta kakkoseksi sijoittuen ennätyksekseen 10,4. Grande Diva on pitkäjalkainen musta Ready Cashin tytär - todella upea ilmestys. Se on Vidgréneille tulevaisuuden hevonen sekä kilparadoilla että siitoksessa. Tammaa on valmentanut alusta saakka nuorilla hevosilla upeaa menestystä niittävä Per Nordström. Vidgrénit hankkivat tamman kaksivuotiaana kilpauran jo startattua lupaavasti.

"Tämä voitto on Einarille", kommentoi voittoa tuoreeltaan Juha Vidgrén.

Sprintermästarenin karsinnoissa mentiin melko epädramaattisesti, jos ei oteta laskuun Ostercin ravivaikeuksia ja taipumista keulasta huomioon. Kotiradan Johan Untersteinerin ässä tämän vuoden kisaan, Guzz Mearas, kiri lopulta vaivatta toisesta ulkoa ykköseksi noteeraten 10,8. Ensimmäisessä karsinnassa kaksi suosikkia, Bythebook ja Jorma Kontion ohjastajakseen saanut jenkki Green Manalishi menivät odotetusti rinnakkain. Vauhti oli pitkään maltillista, mutta lopussa mentiin juosten. Niin reippaasti, että varsin helposti otetta pitänyt Svante Båthin tallin Bythebook meni kymmenyksen Guzz Mearasta kovempaa.

Sprintermästarenin karsinnoissa eniten vakuutti koko kisan iso suosikki Don Fanucci Zet, joka sai painella 10,1 ensimmäisen tuhannen saadakseen keulan ja pitääkseen sen. Kovin karsintatulos 10,5 tuli silti aivan pidellen. Ohjastaja Örjan Kihlström koitti säästää Daniel Redénin valmennettavan voimia mahdollisimman paljon finaaliin, ja taisi onnistuakin siinä.

"Ei varustemuutoksia", raportoi Redén ennen loppukilpailua.

"Etukenkien riisuminen toisi uskoakseni lisävaihteen, mutta Don Fanucci on vihreä ja toisaalta menee hyvin näinkin. Säästämme tuota vetoa myöhemmäksi."

Halmstadin aurinkoisessa heinäkuisessa illassa ajettiin hurjia lähtöjä muutenkin. Racing Brodda oli paras viisivuotias tamma vaikka avaus maksoi 07,4 ja keskellä lähtökäin oli kovaa vauhtileikittelyä, hetkessä hölkästä täyteen vauhtiin ja taas rauhallisempaan tempoon.

PÄIVITETTY OSUUS: Sprintermästarenin finaalissa illan päätteeksi mentiin eikä meinattu joka metrillä. Don Fanucci Zet juoksi tällä kertaa toisessa ulkona, kun keulan Bythebook meni kierroksen 09,9. Örjan Kihlström joutui lähtemään kolmannelle jo melkein 700 metriä ennen maalia, ja vasta kaarteen puolivälissä se pääsi keulan rinnalle. Silti valjakko hallitsi varmoin ottein. Voittoaika oli upea 09,6 ja ykköspalkinto 1,2 miljoonaa kruunua.