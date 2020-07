Perttunen: Vixelin kunkkarit 50/50 - Bosses Ladylla mahavaivoja

Terhi Piispa-Helisten

Vixeli ja Tapio Perttunen - matkalla kuninkuuskilpaan? Tässä kuvassa valjakko valmistautui Pikkukukunkkuun Lahden kuninkuusraveissa. Ori antoi tuossa startissa tiukan vastuksen Landen Paukulle.

Tapio Perttusella on hyviä ja huonoja uutisia tallistaan. Mielenkiintoisinta on tietysti Vixelin mahdollinen kunkkariosallistuminen. Ori jäi Suur-Hollolassa viidenneksi, mutta teki kaamean esityksen lähtölaukan jälkeen. Mieleen tuli Vixelin isä Viesker, joka mm. voitti Elitkampenin jättimäisen lähtölaukan jälkeenkin.

Vixeli on upeaa veljessarjaa: Vixen, 212525, Vixus 249742 ja Vixeli itse 113500 euroa voittosummassa. Kaikki kolme ovat Vieskerin poikia ja Vixen on jo kuninkuusraveissa kilpaillutkin kolmesti. Vixus, 7, lienee myös mahdollinen Seinäjoen osallistuja ja samoin Vixen, 12, (joka starttaa lauantaina Kaustisella), joten parhaassa tapauksessa Seinäjoelle saadaan kaikki kolme täysveljestä!

"Vixelin kanssa ollaan 50/50-tilanteessa Seinäjoen suhteen", Perttunen arvioi.

"Ori on terve ja treenattu hevonen, ja sillä voisi sinne lähteä. Olen ollut pari kertaa kuusivuotiaalla hevosella mukana kunkkareissa, joten siitä on kokemusta. Vixeli on hienossa vireessä ja kehittynyt vuosi vuodelta. Kapasiteettinsa puolesta se voi olla mukana, mutta rutiiniltaan se on vielä vihreä sinne. Ensi vuodesta uskon tietäväni, että se olisi taas kilpailutilanteessa hieman kovempi, esimerkiksi starttinopeudeltaan ja ajettavuudeltaan. Omistajat ovat antaneet ratkaisun hienosti minulle, mutta en nyt osaa vastata tämän pätevämmin."

Miinusta Perttusen tallissa ovat huipputamma Bosses Ladyn vakavahkot vatsavaivat, jotka eivät Perttusen mukaan sentään uhkaa kilpauraa. Hyvänä uutisena on myös tallin tuoreen Ruotsista muuttaneen vahvistuksen Frankenstein AM:n hyvät otteet.

"Bosses Ladylla oli mahahaava. Sitä on nyt hoidettu ja tamma on laitumellakin, mutta kyllä me tullaan vielä radalle ihan menestysmielessä. Gloria Webiä on astuteltu, mutta ei ole tärpännyt. Sitä on varmuuden vuoksi valmennettukin, ja senkään paluu ei ole mahdotonta."

Uusi hankinta Frankenstein AM aloitti hyvin ja jatkaa lauantaina.

"Frankenstein on ollut miellyttävä tuttavuus, sekä nopea että jaksava. Uskotaan että sillä pärjätään vielä jonkin matkaa. Toivottavasti lauantaina Kaustisellakin, vaikka lähtöpaikka meni siellä turhan ulos."