Viikon vieras: ”Tästä eteenpäin ei enää millään riitä, että järjestetään vain raveja”

Raviala on toukokuussa Turun Metsämäen toimitusjohtajana aloittaneen Eeva Karvosen mukaan vuodessa nolla. Uudet ajat haasteineen ovat ovella, eikä vanhoilla keinoilla enää pärjätä.

Eeva Karvonen on nähnyt hevosalaa monelta kantilta. Uusin haaste on Turun Metsämäen raviradan johtaminen näinä poikkeuksellisina aikoina.

Kun Eeva Karvonen otti toukokuussa Turun Metsämäen ruorin käsiinsä, elettiin epävarmoja aikoja. Kotimaan ravitoiminta oli ollut koronaviruksen vuoksi seisahduksissa maaliskuusta lähtien, eikä lähitulevaisuudesta ollut mitään takeita.

”Ei varmasti yksikään raviradan johtaja ole joutunut aloittamaan vastaavasta tilanteesta. Onneksi pian tuli tieto, että toukokuussa päästään meillä ajamaan yhdet ravit”, Karvonen huokaisee.

Ensimmäiset viikot ovat sujuneet poikkeusolojen pyörteissä. Karvosen mukaan kaikki ravien järjestämiseen liittyvät perustoiminnot a:sta ö:hön ovat menneet viranomaismääräysten vuoksi uusiksi.

”Alalla on muutenkin ollut turbulenssia, kun Hippoksen toimitusjohtaja sai lähtöpassit. Vaikea ottaa tapaukseen kantaa. Koronan takia johdon piti tehdä koko alaa koskevia päätöksiä aikana, jolloin ei ollut tietoa, millä mallilla asiat ovat ensi viikolla.”

Karvosella on ratsastustaustaa. Jopa niin vankkaa, että hän on työskennellyt Keski-Euroopassa ratsutalleilla ja siittolassa. Ravipaarma puraisi, kun hän meni suorittamaan Mustialaan agrologin ammattikorkeakoulututkintoa.

”Tai ei se paarma kerralla puraissut. Opiskelukavereiden kanssa lähdin vähitellen tutustumaan raveihin. Tein sitten harjoittelun Kallelan oriasemalla, ja pääsin sen kautta näkemään huippuhevosia ja ammattimaista toimintaa.”

Mitkä ovat ratsu- ja ravipiirien suurimmat eroavaisuudet?

”Raveissa on tiivis yhteisö, ja ammattitaito on korkeaa luokkaa. Toki ratsupuolellakin on uskomatonta hevososaamista, mutta raveissa harrastajatkin ovat äärimmäisen tavoitteellisia. Ammattitaito läpäisee raveissa koko kentän.”

Karvosella on laaja-alainen kokemus hevosalan töistä. Ennen Metsämäen johtoon astumistaan hän toimi Varsinais-Suomen Hevosjalostusliiton toiminnanjohtajan sijaisena, työskenteli kuusi vuotta Hippoksessa ja oli Ypäjän Hevosopiston hankepäällikkönä.

”Se on rikkaus, että olen saanut katsoa hevosalaa monesta vinkkelistä. Kokonaiskuva on näin helpompi hahmottaa, ja se auttaa nykyisissä hommissa”, Karvonen luonnehtii.

Myös hevosenomistaminen on tuttua touhua. Karvonen on ollut mukana useassa kimpassa. Parhaiksi osaomistamikseen hevosikseen hän nimeään Ypäjä Kevan ja Showtimen. Tällä hetkellä perheen hevoset ovat lasten nimissä.

”Joo, olen siirtynyt poni- ja hevosäitivaiheeseen. Lapsillamme on osuus Ypäjä Louvresta, joka starttaa lauantaina Kaustisella.”

Ravien rahoitus on suuren murroksen äärellä. Veikkauksen tulos tulee laskemaan koronan ja muiden seikkojen vuoksi merkittävästi. On ennustettu, että ravien vuosittain saama 40 miljoonaa euroa typistyy jatkossa 28-32 miljoonaan.

”Siellähän ne rahoitukseen liittyvät haasteet olivat jo odottamassa, mutta korona tuo ne entistä nopeammin vastaan.”

Karvonen sanoo, että raviratojen on uuden ajan sarastaessa saatava tilojensa käyttöasteita korkeammiksi. Ennen kuin korona iski yhteiskuntaan, Metsämäen syyskauteen oli myyty huomattava määrä ravien ulkopuolisia tapahtumia. Kaikki ne menivät kuitenkin pandemian puristuksessa peruutukseen.

”Harmittaa, mutta ei auta kuin alkaa uudelleen myydä. Tietenkin tässä maailmantilanteessa kaikki tapahtumajärjestäjät ovat arkoja suunnittelemaan mitään, mutta täytyy vain katsoa kauemmas tulevaisuuteen.”

Karvosen mielestä raviradalla tulisi olla jopa päivittäistä käyttöä, josta virtaisi kassaan lisätuloa. Radat olisivat tapahtumakeskuksia, joiden ykköstuote olisi raviurheilu.

”Ollaan vuodessa nolla. Tästä eteenpäin ei enää millään riitä, että järjestetään vain raveja. Pitää löytää myös muita tulonlähteitä. Niiden avulla saadaan paikattua Veikkauksen vaje ja pidettyä paikat kunnossa.”

Taloudesta puheen ollen, miten syvällisesti uusi toimitusjohtaja on päässyt perille raviratojen vaikeaselkoisena pidetystä toimintatukiviidakosta?

”Edeltäjäni Roger Johansson on ollut asiassa taustatukena. Kokonaisuus on hallussa, mutta yksityiskohdissa tulee joka päivä jotain uutta vastaan.”

Toimintatukijärjestelmää on moitittu passivoivaksi ja tasapäistäväksi.

”Ehkä se on sitä, ja kyllä tässä luovuutta joutuu käyttämään, jotta saa aikaan riittävästi kuluja ja sopivasti omaa rahoitusta. Mutta avainasia on juuri se, että onnistuu hankkimaan ravipäivien ulkopuolelta lisätuloa.”

Rataluokitus on ikuisuuspuheenaihe raviväen piirissä. Karvosen mukaan hänen kokemus ei vielä riitä arvioimaan tulevaisuustyöryhmän laskelmia ja ehdotuksia asian tiimoilta.

”Kysymys on moninainen. Olen tietyllä tapaa nykyistä selkeämmän rataluokituksen puolella, mutta en siltikään vähentäisi yhtään rataa. Meidän lajin elinehtona on laaja harrastajakunta. Ilman harrastajia ei ole ammattilaisia. Ja sen harrastusmahdollisuuden tulee löytyä mahdollisimman läheltä”, Karvonen katsoo.

Tästä päästäänkin seuraavaan kysymykseen: Mistä ja miten lajimme saa uusia harrastajia?

”Se on se ydinjuttu. Toivon, että asiaa pohdittaisiin järjestelmällisesti, eikä vain yhdessä valtuuskunnan kokouksessa. Olin perustamassa Vermon ravikoulua, ja siinä on konkreettinen näyte, miten saamme uusia harrastajia. Mutta yksi ravikoulu ei riitä. Tarvitaan laajempi suunnitelma.”

Karvonen korostaa ravien tulevaisuuden visioissa myös viestinnällisiä elementtejä. Hänen mukaansa esimerkiksi lajin edustuskelpoisia nuoria huippuja voitaisiin tuoda mediassa nykyistä paremmin esille.

Lisäksi lajiviestinnässä tulee Karvosen mielestä olla proaktiivinen ote.

”Meidän pitää kertoa se, miten hyvin hoidamme hevosiamme jo ennen kuin kukaan tulee osoittelemaan meitä syyttävällä sormella. Sitä on turha jäädä odottelemaan.”

Karvonen mainitsi alussa alalla viime kuukausina vallinneen turbulenssin. Siihen on luettava myös koronavuoden kuninkuusravinäytelmä, jossa on riittänyt käänteitä enemmän kuin kuubalaisessa telenovelassa.

”Minulla ei ole sanottavaa siihen, tulisiko Seinäjoelle ottaa tänä vuonna yleisöä. Sekin päätös on tehty silloisen tiedon varassa.”

Vermon tapaan myös Turussa järjestetään oma kunkkarikatsomo.

”Meillä pääsee nauttimaan ruoasta, juomasta, seurasta ja Kuninkuusraveista. Lisää tietoa on tulossa pikapuolin.”