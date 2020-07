Kuninkuusraviliput myytiin odotetun nopeasti

Anu Leppänen

Satoi tai paistoi, Seinäjoelle elokuun alkuun ei saada tällaista menoa, eikä seriffikään liene paikalla. Seinäjoen tuhat lippua per kuninkuusravipäivä myytiin kuitenkin pian loppuun torstaina puoliltapäivin alkaneessa myynnissä.

Kun liput olivat olleet 45 minuuttia myyynnissä, ei anniskelualueille ollut enää ainakaan lauantaille tai sunnuntaille mitään myytävää - mikä toki oli odotusarvokin. Myyntiä verkkaisti tyodennäköisesti se, että kun asiakas poimi ostoskoriinsa lippuja, hänellä oli 16 minuuttia 45 sekuntia muuttaa mieltään. Sivuilla oli varmastikin jonkinverran uteliaita, jotka vain harkitsivat lipunostoa, ja varasivat lippuja näin mahdollisesti reiluksi vartiksi, palauttakseen ne taas myyntiin. Tunnissa oli sitten jo jokseenkin kaikki myyty koskien pääpäiviä lauantaita ja sunnuntaita. Perjantaille oli vielä lippuja, mutta pääosan esittäjäthän tulevat radalle lauantaina.

Tilannetta monimutkaistaa tietysti se, että erikoisessa tilanteessa moni on jo muuttanut kesäsuunnitelmiaan, ja muutenkin ilmassa on nyt poikkeuksellisen monta muuttujaa. Aivan esimerkiksi suurten tähtien konserttimyyntivauhtiin ei kunkkarilipuissa ylletty.

"Tarkoituskin oli, että niille, jotka ovat oikeasti tulossa paikalle, oli hieman aikaa toimia, ei ihan vain muutama minuutti ja sekunteja", kuvailee Seinäjoen raviradan toimitusjohtaja Jyri Saranpää.

"Jokseenkin odotetusti myynti meni. Tässä tapauksessa tämä on vain yksi asia muiden joukossa. Paljon riittää räätälöitävää yhteistyökumppaneiden kanssa ja hiomista järjestelyiden volyymeissa, jotka ovat poikkeukselliset. Yhteistykumppaneilta on löytynyt ymmärrystä, ja useimmat ovat mukana edelleen, monien vaiheiden jälkeen. Niissä vaiheissa on kyllä ollut avaamista kumppaneille, mutta nyt voi siltä osin jo vähän huoahtaa helpotuksesta. Yhteistyökumppanikuvio alkaa olla voiton puolella. Osa yhteistyökumppaneista toki siirtyi suosiolla ensi vuodelle, mikä sekin oli ymmärrettävää. Tähän vaikutti hyvin paljon kumppaneiden toiminnan laatu ja esimerkiksi paikallisuus kontra valtakunnallisuus. Työtä riittää kylläkin takuulla ihan joka ajalle h-hetkeen asti."