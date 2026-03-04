Havumetsän tuoksun kylvö yläilmoihin viilentäisi ilmastoaIlmakehään vapautettavia, lämpenemistä torjuvia terpeenejä saataisiin metsäteollisuuden sivutuotteena.
Ilmastonmuutoksen voimistuessa voidaan joutua muokkaamaan ilmastoa keinotekoisesti. Esiin nousee usein pilvien ja aerosolihiukkasten määrän lisääminen ilmakehässä.
Nykyistä runsaampi pienhiukkas- ja pilvipeite heijastaisi Auringon valoa ilmakehästä avaruuteen ja viilentäisi siten ilmastoa.
Ilmiö näkyy luonnossa esimerkiksi tulivuorten purkausten yhteydessä. Voimakkaat purkaukset syöksevät yläilmakehään rikkidioksidia. Tiivistyvät rikkihappohiukkaset sitovat hyvin vettä, jolloin muodostuu pilviä.
Rikkihappoa ei haluta kuitenkaan kylvää taivaalle keinotekoisesti, sillä se lisää otsonikatoa ja happosateita.
Helsingin yliopiston ilmakehätutkijoiden mukaan rikkidioksidi on kuitenkin mahdollista korvata orgaanisilla yhdisteillä, kuten terpeeneillä. Niitä saataisiin talteen metsäteollisuuden sivutuotteena.
Kyseessä ovat samat molekyylit, joka saavat havumetsän tuoksumaan. Ilmakehässä ne eivät aiheuttaisi happamoitumisen kaltaisia ongelmia vaan hajoaisivat aikanaan luonnon kiertokulkuun.Artikkelin aiheet
