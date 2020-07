Timo Hulkkonen: "Next Directionilla kaikki oikein hyvin"

Terhi Piispa-Helisten

Next Directionin St Michelin uskomattoman SE-juoksun jälkeen valmentaja Timo Hulkkosen ja Iikka Nurmosen kasvoilla näkyi myös vakavampia ilmeitä, mutta syytä huoleen ei ole. Ennätysruuna voi mainiosti urotekoaan seuraavana päivänä.

Team Look The Winnersin (kasvattaja Timo Hulkkonen, Antero Ovaskainen ja Pekka Korhonen) superruuna Next Direction näytti suvereenin esityksensä jälkeen jäykältä liikkuessaan voittajaesittelyssä. Kankeus on ymmärrettävää raisun huippusuorituksen ja maitohappojen jälkeen, eikä sen tarvitse viitata vammaan. Kuitenkin urheilijan taustavoimilla on ainainen huoli: ei mielellään saisi loukkaantua.

Maanantaina St Michel -sankarin omistaja-kasvattaja-valmentaja Hulkkonen saattoi kertoa ilouutiset ruunan palautumisesta. Next Direction on ollut startin jälkeen hänen mukaansa ihan oma itsensä ja liikkuu tänään taas samalla kissamaisella keveydellä, kuin yleensä.

"Jo kotiin saavuttuaan illalla Next Direction vaikutti ihan normaalilta", Hulkkonen kertoo.

"Tänään se on viettänyt aikansa tarhassa, ja kävin juttelemassa hevosen kanssa. Liikuttelin sitä kokeeksi hieman, eikä pienintäkään ongelmaa ollut havaittavissa. Tuntuu, että tästä jatketaan ihan suunnitelman mukaan. Finlandia-ajoon tuli kutsu, ja se on tarkoitus ottaa vastaan. Ennen sitä koitetaan luultavasti ajaa joku kultadivisioona valmistavana starttina. Finlandian jälkeen on vielä Suomen Mestaruus, ja sitten kausi on paketissa."

Kuinka voittoa on juhlittu?

"Eipä ihmeemmin. Samppanjapullo avattiin, mutta ei sen enempää. Varmaan ydinporukan kesken järjestetään ihan kunnon juhlat, aihetta olisi, mutta sen aika ei ollut vielä. Kuitenkin ihmisten melko tunteelliset reaktiot ovat tuntuneet mukavalta. Moni tuntematonkin on reagoinut lämpimästi - tuntuu niiden perusteella, että tämä oli tärkeä saavutus koko raviyhteisölle."