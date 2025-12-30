Päivän ravit: Hannu Torvinen jahtaa Teivon ajajaliigan voittoaSanttu Raitala johtaa ennen Teivon vuoden päätöspäivää radan ajajaliigaa, mutta Hannu Torvinen tekee täyden työpäivän ottaakseen eron kiinni.
Teivossa ravataan tiistaina kymmenen lähdön iltaravit. Vuoden toiseksi viimeisissä raveissa ratkeaa radan ajajaliigan voitto.
Teivon vuoden voitokkaimman ohjastajan titteli on kahden kauppa. Teivossa tänä vuonna 32 kertaa voittanut Santtu Raitala ei ohjasta tiistain raveissa. Niinpä 30 voittoa ottaneella Hannu Torvisella on saumat suhahtaa ohi.
Torvisella on enemmän kakkossijoja kuin Raitalalla, joten hän tarvitsee Teivon tämän vuoden liigavoittajan titteliin kaksi voittoa.
Torviselle on ilmoitettu Teivoon yhdeksän hevosta, mutta niistä Evert Knows on jäänyt pois. Näillä näkymin Torvisella on siis kahdeksan saumaa päästä Raitalan rinnalle ja ohi Teivon voitoissa.
Torvisen ohjastettavista päivän todennäköisin voittaja on kuudennen lähdön American Cooper, joka palasi viikko sitten tauolta mainiossa iskussa. Tehtävä kovenee, mutta keulaan päästessään Markku Niemisen valmentama ruuna on tänäänkin vahvoilla.
Toto5-pelin päätöskohteessa Torvisen ajama Winter Oak on niin ikään lähtönsä suosikki. Myös Tapio Mäki-Tulokkaan suojatilla todennäköisin skenaario on keulapaikka, ja siitä johtaminen mahdollisimman pitkään – kenties maaliin asti.
Torvisen voittajakandidaatit eivät jää näihin kahteen. Ravien avauslähdössä Ashley Spy vaanii takamatkalta starttaavan Marley Wanian epäonnea. T5-avauksessa Quentin Ale on kunnossa, mutta hevosen ravissa on lähtöjen loppupuolella ollut sanomista.
Ravien yhdeksännessä lähdössä Torvisella on vielä hyvä voittomahdollisuus. Ohjastajavirtuoosi starttaa Hannu Hietasen valmentamalla Pikkukavaljeerilla yksin paalulta.
Seitsemänvuotias ruuna palasi alkukuusta reilun puolen vuoden tauolta, ja on näyttänyt joulukuun molemmissa starteissaan hyvältä. Ennen joulua hevonen otti valmentajan ohjastamana ylivoimavoiton Kaustisella.
Teivon ravit alkavat kello 18.00 ja Toto5-peli starttaa kello 19.10.
Länsipuolella suurimmat setelit jaetaan tänään Norjan Bjerkessä. Kyseessä on kuitenkin vain alkulämmittely uudenvuoden aaton jättimäiseen T85-jackpotiin Axevallassa. Bjerken Toto85-peli käynnistyy kello 20.10.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat