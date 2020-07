Staro Miami tähtää tammojen EM:ään - Simonen osti pikkuveljenkin

Terhi Piispa-Helisten

Matka joutuu! Staro Miamin tyylinäyte St Michel -Tammatähdestä.

Aripekka Pakkasen valmentama Staro Miami, 5, on Suomen tämän hetken ykköstamma 477622 euron voittosummallaan. Tammojen EM eli Maharajahin lähtö ajetaan keskiviikkona 19. elokuuta Solvallan Jubileumspokalenin yhteydessä 900000 kruununykköspalkinnosta. Staro Miami (S.J.'s Caviar) on Ruotsin rekisterissä, ja joutuu hakemaan paikkaa Ruotsin kiintiöstä. Vastassa taistossa paikasta Ruotsin "joukkueessa" on pääosin sama kolmikko, jonka tamma kohtasi jo ikäluokkalähdöissä: Conrads Rödluva, Racing Brodda ja Activated. Kolme saa paikan Ruotsin joukkueessa, joskin lisäpaikat ovat mahdollisia ilmoittautumistilanteesta riippuen.

Staro Miami on näytöiltään vahva tälläkin kaudella, mutta kiikunkaakun edelliseen kolmikkoon verrattuna. Mikkelin lauantain 10,2-ajan perusteella se lienee kuitenkin pisteytyksessä kolmen joukossa. Jubileumspokalenkin 1000000 kruunun palkinnolla olisi viisivuotislähtönä mahdollinen samana päivänä.

"Tähtäin on Tammojen EM:ssä", kertoo Staro Miamin omistaja Martti Simonen.

"Muutenkin tarkoitus on kilpailla säästeliäästi tämä kausi. Ehkä 2-3 kisaa, jos kaikki menee hyvin. Ensi vuonna tähdätään ylöspäin jos kehitys jatkuu. Toisena vaihtoehtona on astuttaa. Staro Miami on sekä hieno kilpahevonen, että kovasukuinen. Myös varsojen saaminen olisi kivaa."

Staro Miamin suku tosiaan jokseenkin häikäisee, ja Simonen onkin jo investoinut siihen lisää. Hän osti Staro-kasvattajalta Staffan Nilssonilta Staro Miamin tämänkesäisen täysveljen Staro Ramrodin. Kaikesta loistokkuudestaan huolimatta Staro Miami ei ole edes sisarussarjan ykkönen vielä numeroiltaan. Kesävarsan ja Staro Miamin täysveli Sevruga on mennyt 08,7 ja tiennannut yli 1,2 miljoonaa dollaria. Emä Stunning Lindsey (Malabar Man) on lisäksi jättänyt kolmevuotiaan oriin Staro On The Rocksin (Conway Hall), joka on mennyt jo 11,5. Jälkimmäisen omistaa Göteborg Smart Repair Center eli Ecurie D.:n osaomistaja Marko Kreivi.

"Kaupat on tehty, mutta varsa on kasvattajalla ensi vuoden loppuun. Pakkaselle se menee treeniin sen jälkeen. Näin on sovittu."

Riku Niittynen

Martti Simonen toimistossaan Vantaalla.