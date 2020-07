Muistatko vielä orpovarsa Taiston? Tuhkimotarinahevosesta varttui huippuravuri, jolla on innokas fanikunta

Terhi Piispa-Helisten ja Jonna Irri

Taisto eli Majestic Man on sulattanut monien sydämet.

Moni muistaa verkossa hitiksi vuonna 2015 nousseen uutisen, jossa kerrottiin orvoksi jääneestä Taisto-varsasta. Lämminverivarsa sai tuolloin keinoemän suomenhevostammasta, joka oli entinen ravikuningatar Marimin.

Mitä Taistolle, viralliselta nimeltään Majestic Manille, kuuluu nykyisin?

Sen kasvattaja, valmentaja sekä osaomistaja Jonna Irri kertoo, että Taistosta on kehkeytynyt oikein toimiva ja kiltti ravuri. Toinen omistaja on Jonna Irrin puoliso Taneli Säde.

Sastamalassa asustava Taisto tuntee oman arvonsa ja on hyvin määrätietoinen.

"Se on persoonaltaan oman elämänsä My Little Pony, koska se on saanut asioita aika paljon periksi", Irri kuvailee.

Taiston varsa-aika oli Irrin mukaan helppoa, sillä varsa ja keinoemä löysivät yhteisen sävelen, kunhan selvisivät yli Irrin sanoin "pienestä alkujärkytyksestä".

Hieman liian tuttavalliseksi ja vilkkaaksi yltynyt ori ruunattiin puolitoistavuotiaana irtopalan leikkaamisen yhteydessä. Päätös ruunauksesta ei ollut Irrin mukaan helppo, mutta lopulta se on osoittautunut hyväksi.

Raviuran alku lähti Taistolla käyntiin ripeästi. Se pääsi raviradoille jo kolmivuotiaana alkuvuodesta, ja jo uran toisen startin kruunasi voitto.

"Hyvin meillä on Taiston kanssa mennyt. Se oli heti varsasta asti juoksija. Vaikka se on tämmöinen 'tuhkimotarinahevonen', niin kasvattajana haluan painottaa, ettei menestys ole sattumaa. Taiston suku on hyvä ja sillä on sitä kautta täydet lähtökohdat olla menestynyt ravuri."

Nyt viisivuotias Taisto on kilpaillut ikäluokkansa huipulla, mutta Irri toteaa, että seura on kova. Sarjoissa ravasi aiemmin esimerkiksi menestynyt, mutta viime lokakuussa kuollut Graceful Swamp.

"Ehkä kovan seuran vuoksi se kirkkain tähti puuttuu, mutta hyviä sijoituksia on silti ollut", Irri arvioi.

Taisto kilpaili alkuvuodesta Ranskassa, ja siellä se ylsi parhaimmillaan kolmossijalle.

Tänä kesänä Taisto väläytti Suur-Hollolan karsinnoissa ja pääsi finaaliin saakka. Seuraavan kerran ruuna nähdään raviradoilla ensi viikon tiistaina kotiradallaan Teivossa Suurmestaruus-karsinnoissa.

"Toivotaan, että päästään siellä finaaliin. Sen jälkeen en ole suunnitellut tarkasti eteenpäin. Mennään lähtö kerrallaan, kovin usein ei ole tarkoitus ajaa kilpaa."

Irri haluaa säästellä nuorta ravuriaan. Tähtäimessä siintävät kuitenkin Suomen kisat kuten Suomenmestaruus sekä mahdollisesti Ranskan radoille paluu, kunhan koronatilanne helpottaa.

"Ranska on kuin kirsikka kakun päällä, jos kaikki menee hyvin ja hevonen on terve", Irri kuvailee.

Taistolla on paljon faneja sosiaalisessa mediassa, sillä Irri on ylläpitänyt Taiston varsa-ajasta saakka suosittua Orpovarsa Taisto -Facebook-sivua. Sivulla on yli 3 400 seuraajaa.

Suur-Hollolan finaaliin pääsyn kunniaksi Irri päätti tempaista ja teetätti vinon pinon t-paitoja Taiston varsakuvalla ja tekstillä "Team Taisto".

Fanipaitoja tilattiin Facebookin ja puskaradion kautta yhteensä 88 kappaletta. Ne kaikki on jo myyty tuttaville sekä muille Taiston kannattajille. Tarkoitus on teettää paitoja vielä ainakin muutamille niitä haluaville.

Kaikki paitojen myynnistä saatavat tuotot ohjataan keinoemovälitykseen Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton kautta.

Irri haluaa näin osoittaa kiitostaan tärkeälle toiminnalle: "Keinoemovälityksestä on iso apu etenkin pienelle kasvattajalle".

